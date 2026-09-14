Paraguay (ES4): una letanía de pinchazos, ¡Paddon lidera por delante de McErlean!

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El Rally de Paraguay sigue siendo una prueba de fuerza para los hombres y los mecánicos, sobre todo porque las etapas son largas, incluso muy largas. Este viernes, durante el primer bucle, los daños fueron impresionantes, con las retiradas de Thierry Neuville (Hyundai, suspensión rota tras un pinchazo), Sébastien Ogier (Toyota, mismo) y Takamoto Katsuta (Toyota, fuera de carretera), ¡y una letanía de pinchazos! ¡Tanto es así que atacar francamente no sirve de mucho! Una altura…

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Al final del TC4 Autódromo 1, una súper especial de 2,5 km, es… Hayden Paddon (Hyundai) quien lidera la general, ¡aunque el neozelandés cree que su abuela podría conducir más rápido! Pero supo evitar errores y pinchazos perjudiciales, lo que le permitió liderar el camino por delante de… Josh McErlean (Ford, 23″9), que sin duda tiene una oportunidad de oro para brillar, Elfyn Evans (Toyota, 26″7), que admite no mirar las clasificaciones, Sami Pajari (Toyota, 33″2), que se divierte en estos tramos técnicos, y… el Toyota Rally2 de Diego Domínguez (1’29″5), que sigue por delante de Adrien Fourmaux (Hyundai, 1’44″0), traicionado por los pinchazos, y de Jon Armstrong (Ford, 1’48″1). Greensmith (Toyota) y Zaldivar (Skoda) completan actualmente la clasificación del Rally2. Oliver Solberg (Toyota), que tampoco pudo evitar problemas, es décimo a más de 4 minutos.

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Pero todavía es probable que sucedan muchas cosas, particularmente durante un segundo bucle que comenzará a las 7:19 p.m. Hora belga. (Vincent Franssen / Foto Hyundai Motorsport)