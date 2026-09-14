Elecciones en Suecia están “muy reñidas” mientras el bloque de izquierda reclama una estrecha ventaja

La alianza de izquierda encabezada por la ex Primera Ministra Magdalena Andersson estaba en camino de ganar por estrecho margen las elecciones en Suecia.

Con más del 90% de los votos contados el domingo por la noche, se esperaba que los socialdemócratas de Andersson obtuvieran 176 escaños en el parlamento de 349 escaños, dijo el Riksdag, la autoridad electoral de Suecia.

Los socialdemócratas lideran una coalición de oposición de izquierda y esperan regresar al poder después de cuatro años.

Al reconocer la estrecha ventaja, Andersson dijo temprano el lunes por la mañana que “parece que estará muy cerca”.

“Nosotros, los socialdemócratas, siempre estaremos dispuestos a asumir la responsabilidad del resultado… Por ahora, estamos a la cabeza. Y si eso se confirma, Suecia tendrá un nuevo gobierno”, dijo a sus seguidores.

¿Qué sabemos sobre los resultados electorales?

El partido de centro izquierda iba camino de obtener el 28% de los votos, lo que sería su peor resultado en más de un siglo.

Se proyectaba que la alianza de derecha liderada por el actual presidente Ulf Kristersson ganaría 173 escaños.

El resultado final de las elecciones no se confirmará hasta el miércoles, después del recuento de los votos anticipados.

Kristersson dijo que respetaría el intento de Andersson de formar un gobierno de coalición de izquierda. Imagen: Christine Olsson/Agencia de Noticias TT/Picture Alliance

“Los votantes han expresado su opinión, pero todavía no tenemos un resultado final. Qué gobierno liderará Suecia en los próximos años es todavía una cuestión abierta, y haremos todo lo posible para garantizar que este gobierno sea el mejor para nuestro país”, afirmó Kristersson.

Kristerssondijo que se comunicaría con otros líderes de partidos para posibles conversaciones de coalición.

Su alianza incluye a los Demócratas Suecos de extrema derecha, que perdieron apoyo en comparación con las últimas elecciones de 2020.

La extrema derecha pierde apoyo por primera vez

La mayor sorpresa de la noche fue el decepcionante desempeño de los Demócratas Suecos, que habían acudido a las elecciones del domingo con la esperanza de llegar al gobierno por primera vez desde su fundación en 2010.

A diferencia de Alemania, donde la mayoría de los partidos han descartado trabajar con la extrema derecha Alternativa para Alemania como parte del “cortafuegos” político, Kristersson había prometido a los Demócratas Suecos puestos clave en el gobierno si su alianza gana, y el líder del partido, Jimmie Akesson, recibiría el papel de ministro de Migración.

Pero cuando los resultados llegaron a primera hora del lunes, el partido antiinmigrantes había perdido apoyo por primera vez. Obtuvo el 17,9% de los votos, una caída de más de tres puntos respecto del 20,5% que obtuvo en 2022.

Akesson dijo a sus seguidores en Estocolmo que, si bien los resultados aún no son definitivos, “es obvio que hemos perdido algunos puntos porcentuales en comparación con nuestro resultado de hace cuatro años”.

Algunos de los fundadores del partido de Akesson tenían vínculos con el movimiento neonazi de Suecia. Imagen: Jonathan Nackstrand/AFP

¿Qué sabemos sobre los principales partidos en las elecciones suecas?

Los socialdemócratas han gobernado en Suecia durante la mayor parte del último siglo y siguen siendo el partido más grande del país.

El bloque de izquierda ha prometido impulsar el estado de bienestar y abordar los crecientes costos.

Mientras tanto, la campaña de Kristersson se centró en el historial de su gobierno de reducir el crimen organizado y violento y tomar medidas drásticas contra la inmigración.

Ocho millones de personas tenían derecho a votar en un país de 10,6 millones de habitantes. La participación superó el 80%.

Aproximadamente la mitad de los votos se emitieron por adelantado.

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Editado por: Wesley Dockery y Kieran Burke

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