¡La Copa de Capitanes vuelve en 2027! – Golf Planete

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Aprovechando el éxito de su primera edición celebrada en junio de 2026 en las Landas, Sébastien Vivé y Damien Grison, cofundadores de la Coupe des Capitaines, anuncian una segunda edición para 2027, siempre en los campos de Hossegor y Seignosse.

LV

Es oficial. Disputada del 11 al 13 de junio de 2026 en las Landas, la Copa Capitanes regresará en 2027. Esta es la principal información que podemos contarte. Aunque aún no se ha decidido la fecha de esta 2ª edición, ya sabemos que los dos capitanes de los equipos del Este (victoriosos) y del Oeste serán los mismos el próximo año.

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICORafael Jacquelin y Grégory Havret reponerconfirma Damien Grison. La novedad para 2027 en comparación con 2026 es que Raph y Greg formarán su equipo durante todo el año. En 2026 fuimos nosotros quienes creamos los dos equipos. De este modo establecerán sus propios criterios, como se hace en Copa Ryderconsiderando todo, obviamente. Todavía no conozco estos criterios. Pero el objetivo aquí es delegarles esta parte del trabajo. A”

Le Pro-Am prÃ©vu Ã Seignosse

También sabemos que las rutas deHossegor y de Seignosse recibirá esta 2ª edición, en los mismos formatos de juego: foursomes y fourballs en Hossegor, singles en Seignosse.

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOEl Pro-Am se jugará en Seignosse y ya no en Moliets como este añoañade Damián Grison. Además, la celebración será doble ya que Hossegor apagará sus 100 velas en 2027.A”

Un concurso bienal que comenzará en 2029

Es al final de esta segunda edición cuando la Copa de Capitanes cobrará un poco más de altura al organizar una reunión cada dos años. El “confrontaciónPor tanto, la próxima prueba tendrá lugar en 2029, en un recorrido por el este de Francia, que aún está por determinar.

También podemos especificar que Canal+ Se lanza de nuevo a la aventura: el canal cifrado se plantea mejorar su cobertura mediática para 2027, mientras que el Federación francesa de golf aseguró a los organizadores su apoyo. Sin olvidar obviamente la cobertura del evento por Golf PlanÃ¨tefiel compañero.

Foto : Bernard Dugros