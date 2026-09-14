Torneo de golf | Nick Suzuki contento con la alineación sin cambios del canadiense

En la actualidad, parece que el canadiense del otoño será esencialmente el mismo que alcanzó la tercera ronda de los playoffs la primavera pasada. En una división mejorada, los Habs tendrán que encontrar una manera de continuar su crecimiento. Pero eso no es nada que preocupe a Nick Suzuki.

Así es, los Montreal Canadiens vuelven a ser noticia. A poco más de dos semanas del campo de entrenamiento, el capitán del CH, Nick Suzuki, se reunió con los medios de comunicación por primera vez esta temporada el jueves durante su torneo anual de golf Heroes organizado en beneficio de la fundación Asista.

Como era de esperar, muchas de las preguntas dirigidas a Suzuki se centraron en el entrenamiento del canadiense, que no cambió durante el verano. El director general Kent Hughes no ha añadido ni un solo jugador a la plantilla. Si el número 14 no supiera realmente qué [s']”esperar” antes del verano, dijo estar “contento” con la actual composición del club.

“Es bueno reunir a todo el equipo y poder continuar donde lo dejamos”, dijo el ontariano.

Lo cierto es que la división atlántica, de la que forma parte CH, será más fuerte esta temporada. Los Florida Panthers, por ejemplo, reunieron a los hermanos Tkachuk y agregaron piezas como Radko Gudas y el portero Jacob Markstrom. Los Toronto Maple Leafs seleccionaron a Gavin McKenna en primer lugar en el draft e hicieron numerosos cambios, incluidos Sergei Bobrovsky, Darren Raddysh y Nick Paul.

“Las formaciones cambian todo el tiempo y eso no siempre ayuda”, recordó Suzuki.

Según el capitán, mantener el mismo grupo de jugadores tiene sus ventajas, como que todos están acostumbrados a los sistemas, por lo que “todos saben lo que hacen”. Los jugadores jóvenes, como Ivan Demidov, también tendrán un año más en su haber, recordó Suzuki.

FOTO ROBERT SKINNER, LA PRENSA El capitán de los Montreal Canadiens, Nick Suzuki

Yo, personalmente, me he sentido cada año más cómodo. Estos muchachos van a empezar a sentirse así. Creo que mantener la misma alineación podría ser beneficioso para nosotros. Nick Suzuki, capitán de los Canadiens, habla de la composición del equipo que no ha cambiado



Evidentemente, las expectativas para el canadiense serán mayores esta temporada. Y Suzuki lo sabe bien. Después de llegar a la tercera ronda de los playoffs la primavera pasada, necesitará continuar su crecimiento, lo que necesariamente será un desafío en una división mejorada.

Un capitán “un poco más duro”

El capitán también pretende ser “un poco más duro” con el grupo esta temporada, según sus propias palabras.

“Hemos aprendido mucho juntos y las expectativas serán mayores, tanto externas como internas. Intentaremos mantener los estándares que hemos establecido”, afirmó.

Si la formación del CH se mantiene sin cambios desde ahora hasta el inicio de la temporada, sus necesidades seguirán siendo las mismas que el año pasado, empezando por un jugador central que apoye a Demidov. Suzuki no abordó nada de esto; Según el deportista de 27 años, el “próximo paso” de los Bleu-blanc-rouge será hacer que su estilo de juego sea “la mejor versión posible, incluidos todos los detalles que deben estar ahí”.

“Cuando jugamos contra Carolina, parecía la atención que prestaban a los detalles y lo conectados que estaban”, dijo.

“Todavía tenemos margen para mejorar y, si lo hacemos, seremos un equipo difícil de vencer”.

“Es bastante loco ver salir los números”. FOTO ROBERT SKINNER, LA PRENSA Nick Suzuki, capitán de los Montreal Canadiens Durante el verano hubo un aumento en los salarios en la NHL. La estrella de los San Jose Sharks, Macklin Celebrini, firmó un contrato de cinco años que le permitirá ganar 18,8 millones de dólares por temporada, lo que lo convertirá en el jugador mejor pagado en la historia de la liga. Por el lado de los Anaheim Ducks, Leo Carlsson también acordó por cinco años, con un salario anual de 18 millones de dólares. Los salarios son más altos que nunca. Para el canadiense, sin embargo, la situación es ventajosa. El jugador mejor pagado será Ivan Demidov, que firmó una extensión de contrato de ocho años este verano por una tarifa media de 9,125 millones. Por lo tanto, Demidov, Suzuki, Cole Caufield, Noah Dobson, Lane Hutson y Juraj SlafkovskÃ½ tienen contratos a largo plazo por menos de 10 millones al año. “Es una locura ver salir los números, pero estoy muy contento con mi contrato, así que realmente no importa”, dijo Suzuki sobre el tema el jueves. ¿Habría fricciones en el vestuario si un jugador con un salario anual superior a 10 millones eventualmente se uniera al equipo? “No lo sé. Espero que no”, respondió Suzuki a su colega Alexis Bélanger-Champagne, de La Presse Canadienne. “Todos sólo queremos ganar. Algunos de nuestros jugadores han aceptado salarios más bajos para poder lograrlo, y eso lo cambia todo. Tenemos muchachos que se ganan la vida muy bien, y no creo que eso preocupe a nadie”.