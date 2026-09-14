Donald Trump descarta preocupaciones sobre los peligros de la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado las preocupaciones de que la inteligencia artificial esté progresando demasiado rápido como una “conspiración ENFERMA”.

La declaración de Trump siguió a los llamamientos de líderes tecnológicos como Dario Amodei de Anthropic y Sam Altman de OpenAI para una mayor regulación gubernamental de la IA. En los últimos meses, varios incidentes han puesto de relieve el riesgo de que los agentes de IA se vuelvan deshonestos.

Lo que dijo Trump sobre las ‘barandillas’ de la IA

“El único control o ‘barandillas’ que la IA necesita es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene, con creces!” Trump publicó en su cuenta Truth Social.

Anthropic es el desarrollador del popular modelo de IA Claude Imagen: IMAGO/ZUMA Press

Trump añadió que su administración ya ha impedido que Anthropic “haga cosas malas o potencialmente malas” con la tecnología.

Anteriormente, el Pentágono intentó calificar los modelos de Anthropic como un riesgo para la seguridad y planteó una prohibición temporal sobre uno de sus modelos más avanzados.

“Existe una enfermiza conspiración contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China”, escribió Trump.

El jefe de Anthropic, Amodei, advirtió contra el desarrollo global incontrolado de la IA durante el fin de semana, diciendo que existe el riesgo de que agentes dirigidos por IA se apoderen de todo Internet en un plazo de seis a 12 meses. Microsoft publicó su propio código de conducta para garantizar el control humano sobre la IA.

Esto llevó a que las acciones de IA cayeran en todo el mundo, incluidas las del fabricante de chips Nvidia (3,5%) y SpaceX de Elon Musk (1,7%).

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Editado por: Kieran Burke

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