WRC: ¿el Rally de Paraguay como la prueba más terrible de la temporada para los pilotos?

El Rally de Paraguay promete ser la prueba más terrible de la temporada del WRC y podría constituir el mayor desafío físico para los pilotos durante este ejercicio 2026. Si bien el Rally de Kenia de hace unos meses fue muy duro, el Rally de Paraguay podría serlo aún más. Esto se debe obviamente a las condiciones meteorológicas, ya que la previsión de lluvia bien podría convertir este Rally de Paraguay en un segundo “Rally Safari” de esta temporada. Paraguay hizo su debut en el WRC el año pasado y su superficie única, hecha de tierra parecida a la arcilla roja, había sido particularmente difícil de domar. Y si bien ya había sido difícil, el rally promete ser aún más duro este año, dado que es el más largo de la temporada con 358,88 km programados, incluidas cinco nuevas especiales.

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El Rally de Paraguay como una auténtica prueba física

Durante este Rally de Paraguay, el viernes debería ser un día seco, excepto que se esperan fuertes lluvias el sábado y domingo que podrían sacudir a los pilotos.

“Alguien dijo que casi podría ser como una segunda Kenia. Si llueve, puede resultar extremadamente difícil. Parece que el viernes podría ser aún más fácil en seco, aunque aquí ya es exigente con muchos saltos y apretones. También podría haber muchos pinchazos. No va a ser fácil, especialmente si llega la lluvia.“, declaró Sami Pajari de Toyota, mientras que, a ojos de Oliver Solberg, las cantidades de agua esperadas podrían ser enormes y podrían ponerlo todo patas arriba.

“Parece que tampoco es sólo un poco de lluvia. Parecen las Cataratas del Niágara. Por eso creo que cuando eso suceda, será mucho peor que África. Tenemos esta tierra roja y cambia todo el tiempo. Ya durante el shakedown es bastante difícil saber dónde está resbaladizo. Así que creo que cuando llegue la lluvia, si llega, será difícil en todas partes. Me gusta eso. Cuanto más complicado, mejor. Cuantas más cosas puedan suceder, más podremos cambiar las cosas”.aseguró el Suétwo auprès de Motorsport.com.

Respecto a Sébastien Ogier, ganador de la primera edición de la prueba el año pasado, el francés sabe que el desafío promete ser terrible y cree que la prueba será una lotería para las tripulaciones. “Al menos desde mi punto de vista este fin de semana será una lotería. El viernes será la lotería de los pinchazos y después será muy complicado con las condiciones, así que nunca se sabe. Es extremadamente difícil aquí. Este suelo arcilloso prácticamente no ofrece agarre. Entonces creo que será muy interesante. Es la palabra que siempre utilizamos en estas condiciones cuando no sabemos muy bien cómo describirlas, pero será complicado“, dijo el actual campeón del mundo a Motorsport.com.

Basta decir que este Rally de Paraguay podría causar estragos y será la prueba a seguir esta temporada en el WRC.

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