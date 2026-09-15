Real Madrid: José Mourinho, preocupado por el parón internacional de tres semanas

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, ha expresado su preocupación por el impacto del parón internacional de tres semanas de septiembre, destacando la cantidad de tiempo que sus jugadores estarán fuera de su club.

“El parón internacional sí me preocupa”, dijo Mourinho. “Es mucho tiempo”.

Hablando antes del partido de La Liga en casa del domingo contra Málaga (16:00 BST), Mourinho dijo que lo que más le preocupaba eran los jugadores que se unían a sus países y luego no tenían tiempo de juego.

“Los jugadores que se unirán a sus selecciones nacionales para jugar no me preocupan tanto. Son los que se unen a las selecciones nacionales y no están realmente involucrados los que me preocupan”, dijo.

“Veremos cómo podemos hacerlo y trabajar con el resto de los jugadores. Pero no tener jugadores a mi disposición durante tres semanas es una situación difícil”.

El primer parón internacional de la temporada de fútbol masculino 2026-27 el próximo mes durará una semana más de lo habitual, y ya se ha eliminado el tradicional parón de octubre.

En los últimos años, la FIFA ha utilizado cinco recesos internacionales principales durante la temporada, en marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

Pero en lugar de descansos separados en septiembre y octubre, ahora habrá un intervalo de tres semanas para los partidos internacionales a finales de septiembre y principios de octubre, cuando los países jugarán cuatro partidos internacionales en lugar de dos. Se mantendrán las pausas internacionales existentes en noviembre, marzo y junio.

Hay varias razones detrás del cambio, incluida la final de la Copa del Mundo de 2026 que se jugará el 19 de julio, la última fecha para una Copa del Mundo de verano desde 1966. Cuando se realizaron los cambios, también se tuvieron en cuenta consideraciones sobre el bienestar de los jugadores y los viajes.

“Respeto totalmente las decisiones de los jugadores y no quiero dramatizar demasiado, pero muy a menudo se lesionan durante esos descansos y justo después de regresar de un parón internacional”, explicó Mourinho.

“Así que me preocupa, pero así son las cosas y no podemos hacer mucho al respecto”.

El portugués ya ha hablado largo y tendido sobre los jugadores mundialistas de su plantilla del Real Madrid, entre ellos Jude Bellingham, Marc Cucurella y Kylian Mbappé, que han tenido un verano exigente.

Dijo que el club está trabajando para gestionar su carga de trabajo y reducir el riesgo de lesiones.

En su conferencia de prensa previa al partido, Mourinho también elogió a Bellingham y destacó su importancia para el equipo más allá de sus contribuciones en ataque.

“Es un tipo de jugador único, extremadamente importante para el equipo”, dijo Mourinho.

“Su fuerza mental, su capacidad táctica, la forma en que recupera el balón, la forma en que presiona, la forma en que juega en ataque.

“Nos gusta hablar de Kylian, Vini [Vinicius Jr] y Jude, pero estoy muy contento con todos los jugadores.

“Tenemos grandes jugadores aquí”.