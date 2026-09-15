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Seguro Canal de Golfel ex ganador del Abierto Británico Henrik Stenson ha prometido que pronto publicará un libro que detallará la historia completa de su derrocamiento como capitán del equipo europeo de la Ryder Cup. El sueco, designado oficialmente para liderar el equipo europeo en Roma en 2023, había condenado sus posibilidades al fichar por LIV Golf.

Tal vez sea hora del final del VIDA Golf. Y la lengua de los actores del circuito disidente se suelta para hablar de su futuro hacia un lugar incierto.

Varias ex glorias de la selección europea del Copa Ryder habían elegido ir a la LIV, a pesar del riesgo de perder su tarjeta del circuito europeo. Este fue el caso de Sergio García, Ian Poulter, Graeme McDowell, Lee Westwood, Paul CaseyY Henrik Stenson. El sueco es quizás quien menos se ha manifestado sobre su marcha, y con razón.

Su decisión creó un pequeño terremoto ya que acababa de ser nombrado capitán del equipo de la Ryder Cup europea para la edición de Roma de 2023.

Despedido de su puesto por el Tour Europeo, Henrik Stenson fue sustituido por Lucas Donald. Con el éxito que conocemos del inglés.

Hoy el ganador delAbierto Británico 2016 au Troón real dice que no se arrepiente de su partida al LIV. Lo explicó en Canal de Golf. A” Por supuesto, me hubiera encantado ser el capitán de la Ryder Cup y esperaba que las cosas fueran diferentes cuando hiciera mi elección. Pero así es, así es la vida.. A”

En ayuda de otras antiguas glorias europeas

Henrik Stenson también quería defender a sus camaradas antes mencionados, quienes, según él, algún día merecerían ser ascendidos a su vez a capitán. Para siempre. Hoy parece complicado, sobre todo para García, plusmarquista de puntos de la prueba, cuyas diferencias de comportamiento no hablan a su favor.

“Todos realmente se lo merecen, pero todas estas decisiones están en manos del Tour Europeo”.cree el escandinavo.

Lo que promete revelaciones en el futuro. TIENE” Algún día publicaré un libro. Dirá todo lo que pasó en torno a mi expulsión de la capitanía.. A”

Sobre el papel, la decisión de la época del DP World Tour parece meridianamente clara, pero quizás hay detalles que ignoramos…

Foto: Mike Ehrmann / Getty Images / AFP