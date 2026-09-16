Paula Martín y Andrea Revuelta, números 1 y 2 del ranking mundial amateur de golf

Esta clasificación, que tiene en cuenta la resultados obtenidos durante todo el año, destaca la excelente rendimiento rÃ©alisÃ©es par les golfistas de nuestro pais durante los principales torneos mundiales.

paula martin se convierte en el segundo español de l’histoire Ã accéder Ã la primer lugar en el ranking mundial aficionado. Le precedió en este honor, en 2024, la andaluza Julia López, hoy reconocida profesional y miembro del equipo europeo para la próxima edición de la Solheim Cup, el equivalente femenino de la Ryder Cup.

También cabe destacar la presencia de varias otras mujeres españolas entre los 100 mejores jugadores amateurs internacionales: Paula Francisco, puesto 26; Cayetana Fernández (30e) y Balma Dávalos (38e).

Las brillantes carreras deportivas de paula martin yAndrea Revuelta a menudo han estado estrechamente vinculados. Ambos son madrileños, han formado parte de selecciones nacionales en numerosas ocasiones, son estudiantes de la prestigiosa Universidad de stanford y ambos han acumulado éxitos muy significativos durante sus aún incipientes pero muy prometedoras carreras deportivas.

paula martintambién al artículo 20 añosun été campeón de España senior en 2022, ganó el Campeonato Amateur Femenino en 2025 y terminó primero en el Campeonato de Europa Senior Individual 2025, además de haber ganado la final de la NCAA con Stanford en 2024, y haber contribuido a la medallas de oro de España en el Campeonato de Europa por equipos Sub-18 en 2021 y 2023, en categoría absoluta en 2025 y 2026, así como en el Mundial Junior de 2022.

Invitée réguliÃ¨re depuis 2022 Ã des torneos profesionalesaunque conserva su estatus de aficionadose distinguió notablemente por clasificarse huitième Ã l’AIG Abierto femenino 2025, que reúne a las mejores golfistas del mundo.

De son cÃ´tÃ©, Andrea Revueltatambién Edad de 20 añoscuenta en su palmarés con victorias tan importantes como la campeonato de españa menores de 18 años en 2021, y en categoría senior en 2023 y 2024; el Internacional Femenino de España: HM the Queen’s Cup 2024; del medallas de oro en el Campeonato de Europa por equipos femenino sub-18 en 2021 y 2023, así como en la categoría absoluta en 2025 y 2026; en el Campeonato Mundial Junior por Equipos en 2022, así como victorias en el Copa PING Junior Solheim en 2021 y 2023 y la Junior Ryder Cup en 2023.

Las dos españolas, actualmente mejores aficionados en el mundo, esperan progresar al nivel profesional y obtener su tarjeta para el Gira LPGA al año que viene.