La gira de Ed Sheeran en problemas después de que los teloneros abandonaran en solidaridad con el rapero Macklemore

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Foto AP/AP

NUEVA YORK – La gira de Ed Sheeran por América del Norte y del Sur se vio sumida en el caos el martes cuando cuatro de sus artistas secundarios renunciaron abruptamente en solidaridad con el rapero Macklemore, quien fue retirado por hacer comentarios pro palestinos en el escenario.

Horas después de que Sheeran publicara en las redes sociales sobre la destitución de Macklemore y atribuyera la decisión a los promotores de la gira, los irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y Finneas publicaron en Instagram que abandonaban la gira.

Rowe y Lukas Graham habrían sido reemplazos de Macklemore en las fechas restantes de Sheeran en Estados Unidos, mientras que Beoga había estado interpretando varias canciones, incluidas algunas que la banda folk irlandesa coescribió, con Sheeran a mitad de cada presentación. Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, debía realizar una gira con Sheeran por Sudamérica a finales de este año.

“Los artistas no deben ser silenciados cuando hablan en favor de los oprimidos”, dijo Finneas en Instagram. “He decidido retirarme de las próximas fechas de mi gira con Ed Sheeran. Estoy junto a Palestina y su gente”.

La presión aumenta sobre Sheeran

Las medidas de sus compañeros artistas ejercen una enorme presión sobre Sheeran, quien ha tratado de evitar la política y tomar partido en el conflicto de Gaza, argumentando que sus fans no vienen a sus shows para escuchar política.

Rowe y Beoga citaron cada uno la historia de su país en sus declaraciones explicando su decisión. “Somos irlandeses que comprendemos el colonialismo. Como miembros fundadores del movimiento Artistas Irlandeses por Palestina, somos activistas comprometidos por la justicia y seguiremos siéndolo”, dijo Beoga.

Rowe llamó amigo a Sheeran y dijo que el cantautor británico cambió su vida. “Pero como irlandeses sabemos muy bien sobre el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta”, dijo, añadiendo que no podía “quedarse impasible y permitir que los multimillonarios usen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de aquellos que hablan”.

Mientras tanto, Lukas Graham, la banda que tuvo éxitos con “Mama Said” y “7 Years”, expresó su agradecimiento a Sheeran y lo calificó como “una decisión difícil”.

“El dinero no te da derecho a ser dueño de la conversación. El saldo bancario de nadie debería decidir quién habla o qué sufrimiento podemos reconocer”, publicó la banda, aparentemente refiriéndose al papel del multimillonario Robert Kraft en la eliminación de Macklemore de la gira.

Se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios a Sheeran y al promotor de la gira, Messina Touring Group.

La crisis comenzó con el abandono de Macklemore.

Sheeran intervino en el abandono de Macklemore después de que el rapero hiciera comentarios pro palestinos en el escenario durante su gira, diciendo que la decisión fue tomada únicamente por los promotores. El cantante británico también dijo que se negó a involucrarse en una discusión pública sobre la guerra en Gaza.

“La salida de Macklemore de la gira fue decisión del promotor, no mía”, escribió Sheeran en Instagram el martes. “Nunca defraudaría a los fans que habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de gira ni a los otros teloneros y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”.

La declaración de Sheeran se produjo un día después de que Macklemore dijera que lo expulsaron del Loop Tour después de exclamar “¡Palestina libre!” durante la fecha del 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey mientras presentaba su canción de protesta “Hind’s Hall”.

“A todos mis hermanos y hermanas judíos, la crítica a Israel, la crítica al apartheid, estar en contra del genocidio, de ninguna manera es una crítica hacia ustedes”, dijo durante el concierto.

Macklemore dijo el lunes en Instagram que varios lugares de Estados Unidos le dijeron al promotor que le prohibirían actuar como telonero de Sheeran, impulsado por Kraft, propietario de los New England Patriots de la NFL. Su Grupo Kraft también es propietario del Gillette Stadium, donde juegan los Patriots.

En un comunicado el lunes, Kraft dijo que la decisión de cancelar Macklemore fue el resultado de sus recientes comentarios “y de una historia más amplia de retórica e imágenes antisemitas que creemos que han sido profundamente ofensivas e hirientes para la comunidad judía”.

Los representantes de Kraft no respondieron de inmediato a un correo electrónico del martes en busca de comentarios sobre las acciones de los otros artistas musicales.

Sheeran dice ‘no soy cómplice’

Un coro cada vez mayor de organizaciones y expertos dice que las acciones de Israel en tiempos de guerra en Gaza equivalen a genocidio, una acusación que Israel rechaza con vehemencia.

Macklemore tenía previsto actuar en ocho de los 10 espectáculos que a Sheeran le quedan en su gira por estadios, que está previsto que se reanude el sábado en Filadelfia. Más adelante hay paradas en el estadio Gillette, el estadio Mercedes-Benz de Atlanta y el estadio Lucas Oil de Indianápolis.

En su publicación en las redes sociales, Sheeran dijo que “habló extensamente con los lugares durante toda la semana para tratar de construir un puente”, pero que “la decisión del lugar y del promotor fue definitiva”.

Escribió que intenta utilizar su música para “reunir a personas de todos los orígenes y culturas” y que, si bien tiene opiniones personales sobre “este conflicto devastador”, elige no hablar públicamente porque la gente que asiste a sus espectáculos “no espera un foro político”. Y añadió: “No soy cómplice”.

“Respeto la firmeza de Macklemore al levantarse y gritar por lo que cree”, añadió Sheeran. “Sin embargo, hay espacio para múltiples enfoques hacia el mismo fin: la paz. Elijo usar mi fama y plataforma para ser un lugar de seguridad y santuario, para mantener la diplomacia y mantener las conversaciones abiertas, no cerradas”.