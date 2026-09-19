WRC Paraguay: pinchazos y masacre, Pajari a la cabeza tras un día loco – RTBF News

La jornada empezó bien, con la repentina retirada del tercer clasificado del campeonato, Takamoto Katsutacometió un error a menos de dos kilómetros de la primera etapa. Una especial también fatal para Thierry Neuvillevíctima de un pinchazo que provocó daños en su coche. A pesar de un intento de reparación, el belga no pudo reiniciar y se retiró.

En terreno muy irregular, con grandes piedras puntiagudas, Sébastien Ogier También tuvo que renunciar a la victoria por varios pinchazos. El nueve veces campeón del mundo no fue amable con los neumáticos, que consideraba indignos del campeonato mundial.

Estos abandonos inicialmente hicieron que el negocio deOliver Solbergautor de los dos primeros rasguños del día, pero tampoco se libró de los pinchazos, además de una extraña pérdida. Adrien Fourmaux También fue víctima de un neumático deslaminado, al igual que los dos Ford.

El que mejor lo hizo en el primer bucle, en medio del caos, fue el piloto de Hyundai Hayden Paddonque no lideraba un rally desde 2018. El neozelandés, sin embargo, perdió rápidamente el control, tras haber sufrido a su vez un pinchazo en la sexta especial.