LIV Golf recorta un importante número de posiciones

Tras el abrupto final de su temporada 2026 y su futuro incierto, LIV Golf anunció el miércoles a sus empleados que reduciría sus actividades y eliminaría un número importante de puestos en un intento de hacer de LIV 2.0 “una realidad”.

Aunque un portavoz de LIV no especificó el número de personas afectadas, se espera que la mayoría del personal se vea afectado.

En julio, los empleados fueron informados de que esta eventualidad era posible, ya que el circuito había agotado sus recursos financieros actuales. LIV sigue siendo optimista sobre su financiación futura y dice que espera que muchos de los empleados del equipo y la liga que fueron despedidos regresen si LIV 2.0 llega a buen término.

“Estamos agradecidos con nuestros empleados por su arduo trabajo y dedicación en la construcción de LIV Golf, y seguimos comprometidos a apoyar a los afectados por esta transición”, dijo un portavoz en un comunicado obtenido por ESPN.

En abril, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) informó a LIV que ya no financiaría la liga después de la temporada 2026. PIF había invertido más de 5.000 millones de dólares en LIV Golf desde su primer torneo en junio de 2022 y, según se informa, estaba gastando 100 millones de dólares al mes este año. Esta sorprendente decisión de retirarse obligó a la liga de golf separatista a buscar un nuevo inversor.

Mientras intentaba prepararse para un reinicio en 2027, LIV canceló su evento en Nueva Orleans y, más recientemente, su campeonato por equipos en Michigan. El premio acumulado individual para el evento de Indianápolis de la semana pasada se redujo a la mitad y los dos conciertos planificados también fueron cancelados. La liga también sigue siendo objeto de varios procesos judiciales iniciados por varios proveedores de servicios que exigen el pago de facturas impagas por los servicios prestados.

Aunque el director ejecutivo Scott O’Neil anunció a principios de este mes que la liga había firmado una carta de intención con un inversor (se confirmó que era Ted Goldthorpe de BC Partners), la inversión de 250 millones de dólares aún no se ha concretado. O’Neil presentó a inversionistas y jugadores, cuyo compromiso es esencial para la supervivencia de la liga, un calendario de diez eventos que incluye cinco torneos internacionales y cinco torneos en Estados Unidos, además de participación accionaria para los jugadores y la oportunidad de participar en otros circuitos.

*Basado en un artículo de ESPN.