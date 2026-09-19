Tottenham v Newcastle: Lewis Miley listo para dar un paso adelante para el enfrentamiento con Sandro Tonali

La sensatez de Miley también lo convirtió en un firme favorito del ex entrenador en jefe del Newcastle, Eddie Howe.

Howe incluso confió en Miley para ocupar su puesto de lateral derecho cuando Tino Livramento sufrió una serie de lesiones molestas en su última campaña al mando.

Como resultado, Miley terminó jugando la mayor cantidad de minutos (1.403) que cualquier adolescente inglés en la Premier League la temporada pasada antes de cumplir 20 años en mayo.

De los jugadores menores de 19 años en la máxima categoría en ese momento, de todas las naciones, Miley ocupó el primer lugar en asistencias (cuatro), pases exitosos (738), pases exitosos en el último tercio (188) y pases de ruptura de línea (164).

Pero también mostró el lado valiente de su juego.

Aunque Miley jugó varios partidos como lateral, lo que naturalmente condujo a situaciones más defensivas, siguió siendo el primero entre los adolescentes en intercepciones (20), el segundo en posesión ganada (69) y el tercero en duelos exitosos (84).

Desde entonces, ha llevado esa experiencia al mediocampo y realizó una actuación completa y segura en el empate 2-2 contra el Liverpool la semana pasada.

“No quiero presionarlo demasiado, pero, sinceramente, volver de una larga lesión con una pretemporada realmente corta y demostrarlo en el primer partido es algo especial”, dijo Jaissle.

“Estoy orgulloso de ser parte de su desarrollo ahora porque, con suerte, tenemos un jugador con un futuro realmente brillante”.