Golf: el estadounidense Matt Gogel suspendido seis meses por apostar en el PGA Tour

El estadounidense Matt Gogel, suspendido seis meses por apostar este miércoles en torneos del PGA Tour, admitió haber cometido “un error”.

El PGA Tour anunció el miércoles que Matt Gogel ha sido suspendido por seis meses por apostar en torneos de golf. Gogel, que juega en el PGA Tour Champions, reservado a golfistas profesionales de 50 años o más, realizó apuestas en las competiciones del PGA Tour, pero no en los torneos en los que participó, indicó el Tour en un comunicado.

Gogel, de 55 años, dijo en un comunicado que en 2024 y 2025, sin saberlo, violó la política del PGA Tour al colocar “pequeñas apuestas recreativas” en golf.

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“Nunca socavaría conscientemente la integridad del golf. Cometí un error honesto y espero jugar en 2027 en el PGA Tour Champions”.declaró Matt Gogel.

El estadounidense ha conseguido resultados entre los 10 primeros en sus 18 apariciones en el PGA Tour Champions este año. En su última participación terminó empatado en el puesto 30 en el Rogers Charity Classic en Calgary, Alberta. La única victoria de Gogel en 179 apariciones en el PGA Tour se produjo en 2002, cuando ganó el AT&T Pebble Beach National Pro-Am.