Arch Manning lanza 2 pases de TD mientras Texas, el mejor clasificado, mantiene a raya a UTSA con el calendario de la SEC acercándose

Arch Manning le dio a los Texas Longhorns, mejor clasificados, una chispa temprana al lanzar dos pases de touchdown el sábado por la noche en Austin, pero el mariscal de campo estrella tuvo problemas durante gran parte del juego cuando Texas venció a UTSA 30-6.

Manning terminó la noche con 164 yardas aéreas, completando sólo 17 de 33 pases. Absorbió múltiples golpes fuertes de los defensores de UTSA antes de abandonar el juego aproximadamente a la mitad del último cuarto.

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La victoria mejoró a Texas a 3-0, pero el desafío de esta temporada se intensificará la próxima semana cuando los Longhorns abran el juego de la Conferencia Sureste.

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Texas viajará a Knoxville la próxima semana para enfrentarse al No. 15 Tennessee en su primer partido de la SEC. Los Voluntarios dominaron Kennesaw State 42-9 el sábado para mejorar a 3-0.

El primer touchdown del receptor abierto de los Longhorns, Cam Coleman, se produjo después de una intercepción de Texas por parte de Rasheem Biles en la primera jugada del juego. Su segundo, en una atrapada con salto en la esquina de la zona de anotación, puso a Texas adelante 17-3 en el segundo cuarto.

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Gianni Spetic anotó tres goles de campo y Texas ganaba 23-6 al inicio del último cuarto. El estudiante de primer año Derrick Cooper anotó el primer touchdown de su carrera con una carrera cuando quedaban menos de nueve minutos en el reloj.

Manning tuvo grandes problemas después de su rápido comienzo. Echó de menos a los receptores abiertos y derribó salvajemente a otros. Recibió varios golpes fuertes en las peleas y una violenta colisión le arrancó el casco en el segundo cuarto.

La defensa de Texas continuó donde lo dejó después de su dominante segunda mitad contra Ohio State. Los Longhorns permitieron solo 143 yardas totales y mantuvieron a los Roadrunners fuera de la zona de anotación.

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UTSA recibe al estado de Colorado el próximo sábado.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.