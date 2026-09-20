Se celebran elecciones en Alemania que podrían decidir el destino del canciller Merz

El domingo se celebrarán elecciones locales en dos estados federados alemanes, lo que podría aumentar la presión política sobre el canciller Friedrich Merz.

Las encuestas de opinión en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental sugieren que la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz corre el riesgo de sufrir derrotas perjudiciales, lo que plantearía más dudas sobre el futuro de la canciller.

Estas últimas elecciones se producen después de que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) obtuviera una importante victoria en el estado de Sajonia-Anhalt hace dos semanas, mientras que la CDU vio sus votos reducidos a la mitad.

En Alemania se ha especulado que Merz podría ser reemplazado como canciller a mitad de mandato a menos que mejore la suerte política de la CDU.

Ha dicho que seguirá adelante, pero se enfrenta a bajos índices de aprobación en medio de rumores de un llamado intercambio de canciller, aunque sus rivales “todavía dudan”, escribe el sitio de noticias alemán Tagesschau.externo.

Según las encuestas, los conservadores de Merz podrían perder poder en Berlín, que lucha con Die Linke (La Izquierda) por el primer puesto.

Mientras tanto, en el estado nororiental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la CDU apenas ha estado rondando el umbral del 5% necesario para que un partido ingrese al parlamento estatal. Podría significar el peor resultado de su historia en una elección estatal.

¿Cómo llegó a esto después de sólo 16 meses en el poder? Friedrich Merz tiene que responder por la caída de la popularidad de su propio partido, mientras que la fuerza política a la que pretendía contrarrestar, el AfD, continúa su ascenso.

Algunas ramas de AfD están clasificadas como de extrema derecha por la inteligencia nacional, una designación que rechaza firmemente.

Pero su agenda antiinmigración, amiga de Rusia y de dar prioridad a Alemania ha encontrado un terreno fértil en el antiguo este comunista del país.

El AfD espera aprovechar su reciente victoria aplastante en Sajonia-Anhalt encabezando las encuestas en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Sin embargo, el SPD de centro izquierda ha regresado tarde para competir por el primer puesto a través de su principal candidata, Manuela Schwesig.

Schwesig, actual primera ministra del estado, está intentando arrasar con el voto anti-AfD mientras se presenta como la “Die Frau gegen Blau” – “Mujer contra el Azul”, los colores del partido AfD.

Pero su popularidad local contradice la suerte mucho peor de su partido nacional, que está atrapado en una coalición sin amor con la CDU de Merz.