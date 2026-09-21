Tour Championship: Viktor Hovland empatado en el liderato de cara al fin de semana

Campeonato del Tour – segunda ronda

-10 R Gerard (EE.UU.), V Hovland (Norte); -9 C Morikawa (EE.UU.), C Gotterup (EE.UU.); -8 S Scheffler (EE.UU.), C Young (EE.UU.)

Otros seleccionados: -7 M Fitzpatrick (inglés), J Rose (inglés), A Scott (australiano), L Aberg (sueco); R -6 Fox (Nueva Zelanda); -4 T Fleetwood (inglés), A Fitzpatrick (inglés), W Clark (EE.UU.); -3 R McIlroy (NI); +3 R MacIntyre (Escocia)

Tabla de clasificación completa

El noruego Viktor Hovland y el estadounidense Ryan Gerard están empatados en el liderato con 10 bajo par, de cara al fin de semana en el Tour Championship en Atlanta.

Hovland, que se coronó campeón de la Copa Fedex en 2023, hizo un birdie en el hoyo final para anotar un 66, cuatro bajo par, después de que Gerard marcara el ritmo de la casa club con un 65, cinco bajo par.

Si bien el putt de Hovland volvió a pasar a primer plano, Gerard no se quedó atrás y realizó de manera memorable un impresionante putt para birdie de 78 pies que recorrió todo el séptimo green.

Collin Morikawa y Chris Gotterup ocupan el tercer lugar con nueve bajo par, mientras que el número uno del mundo Scottie Scheffler hizo caso omiso de dos bogeys tempranos para lograr un 67, dejándolo a solo dos golpes de distancia en el evento de final de temporada del PGA Tour.

Cameron Young, quien ganó el Players Championship en marzo, también tiene ocho bajo par después de una brillante ronda de 62 que incluyó siete birdies y un eagle en el par cinco del 18.

Los ingleses Justin Rose y Matt Fitzpatrick también están firmemente en la pelea por llevarse a casa el premio de $10 millones (£7,4 millones) el domingo por la noche y están a tres golpes de distancia con siete bajo par en total.

Rose lució en excelente forma al lograr un 65 sin bogeys; sin embargo, fue otro día de suerte mixta para Rory McIlroy, quien abrió con un birdie pero se encontró dos sobre par después de cuatro hoyos.

La frustración del norirlandés fue evidente en el tercer hoyo, cuando falló el green con su aproximación y luego dos veces no logró colocar su bola en la superficie del putting desde el mismo lugar en su camino hacia un doble bogey.

Y aunque hizo dos birdies en los últimos tres hoyos, el campeón del Masters necesitará hacer avances significativos el sábado desde su posición actual, empatado en el puesto 23 con tres bajo par.

El escocés Robert MacIntyre también tuvo un día para olvidar, sobre todo después de la curva.

El jugador de 30 años siguió tres bogeys consecutivos con un doble bogey en el hoyo 15, par tres, tras encontrar el agua desde el tee.

Finalmente firmó un 76 seis sobre par y junto a Min Woo Lee y Xander Schauffele, fue uno de los tres únicos jugadores que concluyó su segunda ronda sobre par.

Sin embargo, su camino hacia un bogey en el día 18 estuvo lejos de ser tan inusual como el de Jacob Bridgeman, cuyo golpe de salida perdido aterrizó dentro de un puesto de venta de pizza.