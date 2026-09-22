Coche – Rally WRC del Paraguay. “Seguiremos juntos según lo planeado”: ​​desconsolado ante Finlandia, Vincent Landais vuelve al lado de Sébastien Ogier

Con Vincent Landais en el asiento derecho, Sébastien Ogier tomará la salida en el rally de Paraguay.

“Julien (Ingrassia) regresó sólo para un one-shot, y para reemplazar a Vincent que, lamentablemente, pasó por un momento difícil porque perdió a su madre durante el rally de Finlandia. La razón por la que no estuvo allí, especifica el Haut-Alpin. Continuaremos juntos según lo planeado y quiero decir que la única buena noticia de no haber sumado demasiados puntos en Finlandia es que podríamos haber estado en la situación en la que yo estaba jugando el campeonato y él, como resultado, habría tenido menos puntos. Así que, pase lo que pase, “Estamos vinculados nuevamente hasta fin de año en términos de puntos. Cualquiera que sea la posición en la que terminemos, será la misma para los dos y, por lógica, es mejor así”.