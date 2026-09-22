Superliga: St Helens 6-34 Leeds Rhinos – Rhinos vuelve a la cima

A Tom Holroyd se le anuló un try un minuto después del descanso, incapaz de apoyar el balón antes de caer bajo la presión del lateral de los Saints, Sailor.

Sin embargo, Leeds consiguió su cuarto intento poco después, cuando una hermosa descarga de revés de Jack Bird liberó a Ryan Hall para marcar el intento número 357 de su carrera.

Los Saints estaban en el tablero cuando el salto de línea de Jack Welsby lo vio alejarse del mediocampo y del lateral del Leeds, Lachie Miller, para el segundo excelente intento individual del partido.

Pero eso resultó ser solo un breve respiro cuando Handley se puso en el acta, aferrándose a una patada de Connor, y otra patada de Connor encontró a su compañero de medio Croft, a través del poste, para su intento número 28 de la temporada en la Superliga.

Connor falló un penalti al final y golpeó el poste, pero su juego de patadas continúa impresionando con el Leeds luciendo fuerte de cara a los próximos play-offs.

Mientras tanto, los Saints tendrán que vencer a Leigh y Hull KR en sus dos últimos partidos si quieren evitar perderse los play-offs de la Superliga por primera vez.

El entrenador de los Leeds Rhinos, Brad Arthur, dijo a BBC Radio Leeds:

“Creo que nuestros inicios en la primera y segunda mitad fueron bastante buenos. Lo hicimos con un buen control.

“Tuvimos que mantener la compostura y esa fue una buena prueba para nosotros. Tuvimos jugadores por todas partes en los últimos 15 minutos, pero todavía estaban orgullosos de su defensa, lo que ha sido un poco cuestionable en ocasiones esta temporada.

“Si podemos soportar la presión durante tres o cuatro sets, lo que tendremos que hacer contra el Wigan la próxima semana, puede quitarle un poco de confianza a tu rival.

“Nos enfrentamos a un equipo realmente bueno que ha estado en la cima de su juego durante mucho, mucho tiempo. Así que estamos emocionados, hemos hecho el trabajo, ahora tenemos que tener confianza”.

Santa Helena: Marinero; Douglas, MacDonald, Welsby, Cruz; Robertson, Lomax; Suluka-Fifita, Shorrocks, Klemmer, Davies, Wright, anfitrión.

Intercambios: Walmsley, Humphreys, Keeley, Evans.

Sin-bin: Suluka-Fifita (15 minutos)

Leeds: Molinero; Salón, pájaro, Handley, Newman; Croft, Connor; Oledzki, O’Connor, Jenkins, Watkins, Hankinson, Cassell.

Intercambios: Holroyd, Smith, Levi, Lodge.

Árbitro: Marco Griffiths.