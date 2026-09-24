Este legendario nombre español ahora está en una motocicleta fabricada en China | El blog de motos

Regreso inesperado para una marca legendaria. Bultaco, conocida por sus triales y todoterrenos de los años 60 y 70, da un claro cambio de rumbo al abandonar la trayectoria eléctrica que marcó su renacimiento para volver a la gasolina.

El primer fruto de este cambio de rumbo es el Rally GT 300, una pequeña aventura nacida de la colaboración con el otro fabricante español Leonart. Excluyendo carrocería y detalles estéticos, la base técnica proviene directamente del Leonart Rally 300.

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La primera marca en volver a lo eléctrico

Hace poco más de diez años, la marca optó por reconstruir su identidad en torno a la movilidad eléctrica, con motos y bicicletas que funcionan con baterías. La elección de hoy es clara, la trayectoria está cambiando: este regreso al motor de combustión ilustra un raro cambio de estrategia, una casa histórica que vuelve a colocar un motor monocilíndrico de gasolina en el centro de su catálogo. El Rally GT 300 se convierte así en el símbolo de este cambio de rumbo.

Este sendero se llama 550 pero su motor solo da 494 cubos.

Un monocilíndrico de 292 cc con doble árbol de levas

El Rally GT 300 está propulsado por un motor monocilíndrico de 292 cc, refrigerado por líquido, con doble árbol de levas en cabeza y cuatro válvulas. La potencia es proporcionada por inyección electrónica Bosch. La potencia declarada es de 28 CV a 9.500 rpm, para un par máximo de 25 Nm. La transmisión pasa por una caja de cambios de seis velocidades, configuración que sitúa a la máquina en un rango de uso accesible a los titulares del permiso A2 en países donde la normativa se basa en esta limitación.

Cuadro perimetral, horquilla invertida y llanta de diecinueve pulgadas.

En términos de ciclo, el Rally GT 300 utiliza soluciones probadas para una pequeña aventura: cuadro perimetral, horquilla invertida delante y monoamortiguador detrás. La rueda delantera de 19 pulgadas es una opción técnica, destinada a promover la precisión en la carretera y al mismo tiempo proporcionar una mejor estabilidad en superficies irregulares o caminos menos exigentes. La frenada se basa en un disco en cada rueda, complementado por un sistema ABS. Todo apunta a la versatilidad, entre uso urbano y escapadas por vías secundarias.

Ciento cincuenta kilos, pero un sillín de 883 mm

Dos cifras marcan inmediatamente la pauta para quienes piensan en paseos o uso diario: el Rally GT 300 pesa 150 kg en orden de marcha, un peso contenido que ayuda a la maniobrabilidad en ciudad y a las maniobras en parado. En contrapunto, el sillín alcanza un máximo de 883 mm, una altura elevada que se adapta a tallas confirmadas y rutas todoterreno pero que puede desanimar a los más pequeños. La distancia al suelo alcanza los 260 mm, lo que confirma la ambición de uso mixto. El depósito tiene 16 litros, información útil para evaluar la autonomía en uso en carretera.

Qué incluye por este precio

El equipamiento hace hincapié en la practicidad y la conectividad más que en lo superfluo. La iluminación es full LED, con intermitentes frontales integrados. El salpicadero es una pantalla TFT de 5 pulgadas, acompañada de una toma USB para cargar accesorios. El equipamiento práctico incluye un portapaquetes, barras de paramotor y un pedal de cambio con punta plegable. El Rally GT 300 también ofrece un sistema de control de la presión de los neumáticos, neumáticos con banda de rodadura más agresiva para uso mixto, un morro de estilo aventurero y una cámara de salpicadero integrada, capaz de grabar secuencias de cinco minutos.

Tres mil novecientos noventa y nueve euros, reserva con Leonart

El Rally GT 300 se sitúa claramente en el segmento de los pequeños económicos de aventura, con un precio de 3.999 euros y reservable a través de Leonart Motors, inicialmente para el mercado español. Este posicionamiento está destinado a motociclistas que buscan una máquina polivalente, capaz de circular por ciudad y llevar a su conductor por carreteras secundarias o senderos menos técnicos. El paquete técnico, el peso contenido y la potencia anunciada lo convierten en una opción relevante para quienes compran por primera vez el carnet A2 y para quienes buscan una aventura ligera sin un presupuesto elevado.

La placa es española, la fabricación no.

Un punto merece ser señalado sin rodeos, porque condiciona la lectura de toda la operación. Leonart diseña sus máquinas en Europa pero las fabrica y ensambla en China. Por tanto, el Rally GT 300 no es una Bultaco en el sentido en que lo entendían los compradores de los años sesenta, sino un modelo existente al que se le ha puesto uno de los nombres más respetados del todoterreno español.

El proceso no es nada nuevo. Varios nombres europeos de prestigio han regresado de esta manera al mercado, lo que les permite ofrecer precios que de otro modo no alcanzarían. Lo cierto es que el contrato moral con el comprador no es el mismo.

El Rally GT 300 es fruto de la colaboración con Leonart, y la base técnica se comparte con el Leonart Rally 300. La fabricación y el montaje siguen procesos internacionales, siendo el diseño español y la producción encomendada a unidades fuera de Europa, de acuerdo con las prácticas observadas en este segmento de mercado. Este conjunto industrial permite ofrecer una máquina a un precio muy competitivo aunando componentes probados.

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Lo que representa el Rally GT 300 para la marca

Más que un simple modelo nuevo, el Rally GT 300 supone un punto de inflexión estratégico para Bultaco. Este regreso al motor térmico, sobre una base que no es exclusivamente interna, ilustra la voluntad de encontrar un lugar en el panorama de las motos de aventura accesibles. La máquina apuesta por la sencillez, el bajo coste y una ficha técnica legible para atraer a un cliente práctico y atento a la relación prestaciones/precio.

Para el motociclista inteligente y el comprador primerizo, el Rally GT 300 ofrece una combinación comprensible: un monocilíndrico contemporáneo, un chasis adecuado para recorridos cortos y un precio que pone la pequeña aventura al alcance de un presupuesto ajustado. Queda por ver si este cambio estratégico, del totalmente eléctrico al regreso a la gasolina, permitirá a Bultaco recuperar la atención de entusiastas y clientes sensibles a la historia del nombre.

Fuentes:

EnSella

Novedades de motos, la Rally GT 300 a 3.999 euros

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