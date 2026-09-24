24H Zolder: el paréntesis del circuito de Emilien Allart

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En la carrera por los títulos Junior BRC y Rally6 en la Stellantis Motorsport Rally Cup, Emilien Allart se regalará una recreación de ‘circuito’ el próximo fin de semana, participando en las 24 Horas Belisol de Zolder al volante de un Porsche 992 GT3 Cup inscrito por el equipo NGT de Marc Maton. Lo que no dejará de recordar, para el joven Machois, las victorias obtenidas al volante de un coche del mismo tipo, y del mismo equipo, en el marco del Porsche Sprint Challenge Benelux 2025 en el Circuito de Spa-Francorchamps…

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“De hecho, esta es la primera vez que voy a volver a conducir un 992 GT3 Cup en un contexto de carreras.comenta ‘Fastemilien’. He participado en varios Track Days, pero este año la prioridad es claramente ir al rally bajo los colores de la Selección Nacional RACB. Participar en una prueba de 24 horas al volante de un Porsche es sencillamente un sueño hecho realidad. Conozco bien el coche y el equipo y estoy deseando estar en la salida el próximo sábado. Las 24 Horas de Zolder son un evento importante en el panorama automovilístico nacional y participar en ellas es claramente un honor.“.

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A partir de este jueves, durante las distintas sesiones de pruebas, Emilien formará equipo con Alex De Schepper, Vic Stevens, Ian Gepts y Benjamin De Cock en el Porsche 992 GT3 Cup nº 15. “Conozco a Alex de la Fun Cup, sé que Benjamin e Ian son pilotos habituales y fiables, capaces de reproducir los mismos tiempos a lo largo de las vueltas, y voy a conocer a Vic, que suele competir en LMP3. La tripulación está bien equilibrada y, aunque esta noche no correremos todos los riesgos en la búsqueda de la pole, creo que podemos esperar un resultado bueno, o incluso muy bueno, en la carrera. La clave para brillar en Zolder es no cometer errores importantes. Estamos bien preparados y la tripulación tiene confianza… Varias tripulaciones pueden jugar aquí por la victoria, y si algunas comienzan con los favoritos lógicos, sin duda seremos excelentes ‘perros inferiores’.…”

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Esta presencia de Emilien Allart en la salida de las 24 Horas de Zolder demuestra, pase lo que pase, que el joven Marchois se encuentra entre los pilotos más elegidos del panorama automovilístico belga. Lo cual sólo podemos alegrarnos… (Vincent Franssen / Photo Speed ​​​​Action)