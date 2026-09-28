Trépoux-Rassiels. Un equipo de golf de Parkinson en competición internacional

La asociación Lotoise Golf Santé Parkinson, con sede en Trespoux-Rassiels, en Grand Cahors, prepara activamente a su equipo francés para el gran torneo internacional que se celebrará en Belfry, en Inglaterra.

Los días 28, 29 y 30 de agosto, los jugadores de Golf Santé Parkinson se reunirán en el Domaine de Falgos, en los Pirineos Orientales, para tres días de entrenamiento de preparación. Este encuentro permitirá al equipo trabajar en su juego, reforzar la cohesión del grupo y preparar mejor el viaje a Inglaterra, donde representará a Francia los días 29 y 30 de septiembre en el Belfry.

A través de esta aventura deportiva, la asociación Lot también quiere enviar un mensaje contundente: la enfermedad de Parkinson no debe impedirte practicar una actividad deportiva, asumir retos y seguir realizando proyectos. Creado en torno al golf y a la actividad física adaptada, Golf Santé Parkinson apoya a las personas afectadas por la enfermedad y a quienes las rodean, destacando los beneficios físicos, psicológicos y sociales de jugar al golf.

Para Pascal Ricard, presidente de la asociación e impulsor de este proyecto, esta participación en Belfry representa mucho más que una competición: “Somos una asociación de Lot, con sede en Trespoux-Rassiels, y estamos orgullosos de vestir los colores de Lot y de Francia en esta aventura. Queremos demostrar que, a pesar del Parkinson, es posible seguir practicando un deporte, fijarse objetivos y vivir grandes momentos”.

El curso de formación de Falgos será un paso importante antes de partir hacia Inglaterra. También permitirá descubrir la asociación, sus jugadores y su lucha a través de sus testimonios. Después de estos tres días de preparación, el equipo pondrá rumbo a Inglaterra para participar en el gran encuentro en Belfry, los días 29 y 30 de septiembre.

Contacto: Pascal Ricard, presidente de Golf Santé Parkinson. Tél. 06 73 83 90 49.www.golfparkinson.fr