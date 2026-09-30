¿Cuánto ganó cada jugador en el Campeonato BMW? Scottie Scheffler se lleva el premio gordo – Golf Planète

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Con un premio total de 20 millones de dólares, el BMW Championship ha vuelto a repartir importantes cheques entre los 50 jugadores presentes en Bellerive. Vencedor en Saint-Louis, Wyndham Clark se embolsó 3,6 millones de dólares, mientras que Scottie Scheffler ganó el bono reservado al mejor jugador de la temporada antes de la gran final en Atlanta.

Sin recortes y, por tanto, con un cheque garantizado para cada uno de los 50 mejores jugadores del torneo. Copa FedEx clasificado para el segundo torneo Playoff. Incluso el último en el ranking, Nico Echavarriasale de Club de campo Bellerive con $66.000.

Pero es obviamente Wyndham Clark quien realiza la mejor operación. Gracias a su tercer éxito de la temporada y el sexto de su carrera en el Gira de la PGAEl estadounidense recibe 3,6 millones de dólares, es decir, el 18% de la dotación global de 20 millones.

Deuxième, Patricio Cantlay dejó a Bellerive con 2,16 millones de dólares, mientras que Rory McIlroysólo tercero, completa el podio con 1,36 millones.

Súper bono

Scotty Schefflerganador una semana antes del Campeonato FedEx St. Judeesta vez debe conformarse con el empate en el puesto 12 y un cheque de $426,250. Pero el número 1 del mundo ya se había asegurado el primer puesto en la FedExCup al final del torneo. Campeonato BMW. Un puesto que le reporta una bonificación de 23 millones de dólares, independientemente de su resultado en Missouri.

Este cambio en el reparto de los 100 millones de dólares al final de la temporada data del año pasado.

Tenga en cuenta que Wyndham Clark, gracias a su victoria, ascendió al tercer lugar en la FedExCup antes del Campeonato de gira. el se queda 40 millones de dolares para ser distribuido en el Tour Championship, incluyendo 10 millones al ganador.A

Las ganancias de los 50 jugadores del Campeonato BMW

1er. Wyndham Clark – 3 600 000 $

2e. Patrick Cantlay – 2 160 000 $

3e. Rory McIlroy – 1 360 000 $

4es. Gary Woodland, Collin Morikawa, Chris Gotterup – 856 667 $

7es. Robert MacIntyre, Maverick McNealy – 667 500 $

9e. Jacob Bridgeman – 600 000 $

10 chelines. Michael Brennan, Sungjae Im – $540,000

12e. Akshay Bhatia, Scottie Scheffler, Russell Henley, Ryo Hisatsune – 426 250 $

16 años. Adam Scott, Alex Smalley, Aaron Rai, Justin Thomas, Ludvig Ã…berg, Ryan Gerard – 312 000 $

22. Justin Rose, JT Poston, Kristoffer Reitan, JJ Spaun – 221.000 dólares

26 años. Kurt Kitayama, Xander Schauffele – $177,500

28 años. Hideki Matsuyama, Tom Kim, Sam Burns, Matthew Fitzpatrick, Eric Cole – 153 000 $

33es. Si Woo Kim, Matt McCarty, Viktor Hovland, Sepp Straka – 124.500 dólares

37 años. Rickie Fowler, Michael Thorbjornsen, Cameron Young, Alex Noren – 106 000 $

41es. Jake Knapp, Sahith Theegala, Nicolai HÃ¸jgaard – 92.000 $

44es. Bud Cauley, Alex Fitzpatrick, Ben Griffin – 80.000 dólares

47 años. Ryan Fox, Tommy Fleetwood, Min Woo Lee – 70 000 $

50e. Nico Echavarria â€“ 66 000 $