Miyu Yamashita de principio a fin – Golf Planète

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La pequeña estrella japonesa Miyu Yamashita empató el récord del LPGA Tour en 72 hoyos y ganó el CPKC Women’s Open por 9 golpes sobre Yuri Yoshida. Andrea Lee y Alison Lee han conseguido su plaza para la Copa Solheim.

Mide sólo 1,50 m, Miyu Yamashita empató el récord el domingo Gira LPGA en 72 hoyos, ganando de principio a fin, nueve golpes por delante de su compatriota yuri yoshidaau Abierto femenino CPKC tras haber firmado un marcador de 66 (-4) y un total de 257 (-23).

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â€”Estaba nervioso. Mi tiro, mi juego… tengo confianza en mi swing”declaró sin ayuda de un intérprete el jugador de 25 años, victorioso en la Meijer LPGA Clásico en junio aprÃ¨s s’Ãªtre imposÃ©e l’annÃ©e dernÃ¨re Ã l’Abierto femenino AIGy auCampeonato de Maybank.

Y récords de moda

Miyu Yamashita confirmó luego haber regresado a Japón para trabajar con su padre, que también es su entrenador, con resultados innegables: una de las jugadoras más precisas del circuito, dominó la Club de golf Real Mayfairestableciendo un nuevo récord del campo (62) durante la primera ronda.

Los japoneses igualaron el récord establecido por Sei Young Kimque quedó tercero en el torneo, Thornberry Creek LPGA Clásico 2018. También rompió el récord del torneo de 262 establecido por Jin Young Ko en 2019 en Magna de Aurora después de establecer también récords en 36 y 54 hoyos.

Las mujeres canadienses valientes pero con las manos vacías

Lo mismo Brooke Hendersonque ganó el torneo en 2018 y 2025, ocupó el puesto 13, el público local tuvo motivos para alegrarse porque dos adolescentes canadienses terminaron entre los 10 primeros.

Anna Huangque a sus 17 años ya suma cuatro victorias en el DEJARterminado en el lugar quatrième. “Estoy muy feliz de haber jugado bien contra los mejores jugadores del mundo. y espero poder continuar con este impulso”.declaró.

Afrodita Dengel amateur de 16 años que ganó elJúnior femenino de EE. UU. 2025s’est classée septième.

Sólo quedan tres plazas para enfrentarse al equipo americano de la Copa Solheim

En el número uno del mundo, Nelly Kordafirmó un 69 para terminar el torneo en el puesto 23.

Tres plazas en el equipo americano del Copa Solheim fueron premiados esta semana: Allisen Corpuz ocupó el último lugar automático el viernes, mientras queAndrea Lee y Alison Lee obtuvieron su billete el domingo a través del ranking mundial.

el capitan Ángela Stanford debería anunciar el lunes sus tres «comodines» para la competición que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en Holanda.

La tabla de clasificación

Foto: Vaughn Ridley/Getty Images vía AFP