Campeonato BMW | Clark mantiene a raya a McIlroy y Cantlay

(St. Louis) Wyndham Clark ha pasado por eso antes: perdió una ventaja considerable en la ronda final mientras jugaba junto a un favorito del público. Pero terminó fuerte el domingo en el Campeonato BMW, tal como lo hizo en el Abierto de Estados Unidos, y terminó con una puntuación de 70, o par, y un triunfo de tres golpes en el campo del Bellerive Golf Club.

David Ferguson



Prensa asociada



La tercera victoria de Clark del año lo coloca en una buena posición para los honores de MVP del PGA Tour, especialmente porque una de esas victorias se produjo en un torneo importante y otra en un evento de playoffs de la Copa FedEx.

Pero al igual que en Shinnecock Hills, sede del Abierto de Estados Unidos el pasado mes de junio, no fue fácil.

En 11 hoyos, Clark perdió su ventaja de cinco golpes frente a su compañero de juego Rory McIlroy, y la tensión se mantuvo palpable hasta la última hora, hasta que Clark, que no había hecho ni un solo birdie en todo el día, consiguió uno con la ayuda de un rodado de poco más de 15 pies a 16.mi agujero. Acto seguido, McIlroy intentó imitar a Clark y hacer un birdie propio para seguir empatado, pero fracasó en su intento.

McIlroy saboteó completamente el 17mi hoyo, un par 5, que va de hierba alta a una trampa de arena, luego a otra, terminando con un bogey.

Clark empezó a ganar impulso con otro birdie. Coronó su jornada y su torneo con garbo, con un tercer birdie consecutivo, para un resultado acumulado de 263, 17 golpes bajo par.

Demuestra que soy uno de los mejores jugadores del mundo. Todo el mundo me hace pasar un mal rato y anima a los demás. Tres victorias en una temporada es mi mejor año hasta la fecha, después de mi peor temporada. Wyndham Clark



Clark no fue el único que tenía motivos para celebrar.

Patrick Cantlay, que ocupó 43mi clasificado en la clasificación de la Copa FedEx al inicio del torneo, demostró una gran tenacidad. En cuatro ocasiones, pudo recuperarse de un bogey haciendo un birdie, llegando incluso a terminar con tres birdies seguidos, para lograr una tarjeta de 68.

Además de conseguir el segundo puesto el domingo, su actuación le permitió escalar entre los 30 primeros de la clasificación de la Copa FedEx y clasificarse para el Campeonato del Circuito el próximo fin de semana.

El ganador, la próxima semana en East Lake, se llevará a casa la Copa FedEx.

“Iré a un campo de golf la próxima semana donde jugué muy bien”, señaló Cantlay, quien ganó en East Lake en 2021 para ganar la Copa FedEx. “Así que estoy muy contento con mi nivel actual de juego y creo que estoy en el camino correcto”.

FOTO JEFF CURRY, IMÁGENES IMÁGENES Patricio Cantlay

Gary Woodland también subió al top 30. Estuvo a un golpe del liderato antes de dar su golpe de salida a un arroyo en el noveno hoyo, lo que le valió un doble bogey.

Terminó con nueve pares consecutivos y luchó contra las lágrimas mientras se clasificaba para el Tour Championship por primera vez desde 2019, mientras se recuperaba de una cirugía cerebral hace tres años.

Woodland dijo el sábado, cuando estaba en el último grupo, lo dejó muy agotado debido al ruido, la energía y los drones que desencadenaron el tipo de actividad cerebral que está tratando de calmar. El domingo intentó adaptarse y logró una ronda de 69 para terminar empatado en el cuarto lugar.

“Traté de aprovecharlo”, dijo. Aparte de una pelota que golpeé, eso no me había sucedido en mucho tiempo, estoy muy orgulloso”.

McIlroy no hizo ni un solo birdie en los últimos siete hoyos tras ocupar lo más alto de la clasificación, empatado. Terminó con una puntuación de 69 y terminó solo en tercer lugar.

FOTO JEFF CURRY, IMÁGENES IMÁGENES A TRAVÉS DE REUTERS CONNECT Rory McIlroy

Clark superó tres bogeys y una mentalidad en la que sentía que no podía acertar el tiro correcto ni hacer un solo putt. Luego hizo su mejor swing -y su mejor putt- a los 16mi hoyo, un par 3 de 232 yardas que había permitido sólo cinco birdies hasta el momento durante el día.

â€”No estaba realmente nervioso. Estaba bastante lejos”, dijo Clark. Estaba haciendo bogeys estúpidos. No logré nada en los greens. Cuando hice este tiro en el par 3, me revivió. Aunque me hubiera encantado despegar, fue divertido volver a la acción”.

Estoy muy orgulloso de mí mismo por no dejar escapar la victoria. Wyndham Clark



Clark también se ubicó entre los seis primeros lugares de clasificación automática para la Presidents Cup, uniéndose a Scottie Scheffler, Cameron Young, Russell Henley, Sam Burns y Collin Morikawa.

El capitán estadounidense Brandt Snedeker tendrá seis opciones después del Tour Championship. Cantlay ciertamente llamó su atención.