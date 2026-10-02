El voleibol de Williamstown cae ante Magnolia

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Jadyn Lee de Williamstown hace un pase durante el duelo del jueves por la noche contra Magnolia. (Foto de Jay W. Bennett)

Jordyn Gains de Williamstown y Karli Warder de Magnolia hacen una jugada con el balón en la red durante el duelo del jueves por la noche. (Foto de Jay W. Bennett)

Karli Warder de Magnolia inclina el balón más allá del intento de bloqueo de Siena Strcula de Williamstown durante el doblete del jueves por la noche. (Foto de Jay W. Bennett)

Olivia Buttrey de Williamstown registra uno de los 13 remates de su equipo, el máximo de su equipo, superando el intento de doble bloqueo de Karli Warder (10) de Magnolia y Mia Longwell (1) durante el doblete de la noche del jueves. (Foto de Jay W. Bennett)

Jadyn Lee de Williamstown hace un pase durante el duelo del jueves por la noche contra Magnolia. (Foto de Jay W. Bennett)

Jordyn Gains de Williamstown y Karli Warder de Magnolia hacen una jugada con el balón en la red durante el duelo del jueves por la noche. (Foto de Jay W. Bennett)

Karli Warder de Magnolia inclina el balón más allá del intento de bloqueo de Siena Strcula de Williamstown durante el doblete del jueves por la noche. (Foto de Jay W. Bennett)

Olivia Buttrey de Williamstown registra uno de los 13 remates de su equipo, el máximo de su equipo, superando el intento de doble bloqueo de Karli Warder (10) de Magnolia y Mia Longwell (1) durante el doblete de la noche del jueves. (Foto de Jay W. Bennett)

WILLIAMSTOWN — Olivia Buttrey registró seis de la docena de remates de su equipo durante la victoria de Williamstown por 25-18 en el primer set contra Magnolia aquí el jueves por la noche, pero las Blue Eagles ganaron los siguientes tres sets con puntuaciones de 25-16, 25-13 y 25-13 para mejorar a 3-1 en la campaña.

Williamstown, que está jugando esta temporada sin la armadora Maggie Frye y la atacante central Chloe Mulligan debido a lesiones, tuvo solo otras dos ventajas que llegaron a 1-0 en el segundo set gracias a una matanza de Siena Strcula y nuevamente a 1-0 en el tercer set luego de un recuento de servicio de Buttrey.

“Son bastante buenos”, admitió la entrenadora en jefe de WHS, Rachelle Cole, quien logró 10 remates de Strcula, siete de Kennedy Rush y un cuarteto cada uno de Riley Haines y Lila Bartenschlag mientras Jordyn Gains logró 34 asistencias, el máximo del partido. “Somos jóvenes. Como si ese fuera el resultado final. Las chicas trabajan duro y creo que hay mucho potencial allí.

“Sólo tenemos que confiar en el proceso y confiar unos en otros. Creo que tienen mucho más crecimiento que pueden hacer este año y a veces lucen bien. Debido a que son jóvenes, la consistencia llegará. Tenemos un calendario bastante difícil. Simplemente seguiremos adelante y seguiremos adelante”.

Magnolia, que regresa a la acción el lunes en Cameron, solo perdía 7-6 en el primer set después de que Mia Longwell registrara el primero de sus cuatro remates a través de una de las 33 asistencias de Sydney Quinet. Sin embargo, los Yellowjackets tomaron el control al anotar los siguientes ocho puntos que incluyeron tres remates derribados por Buttrey, un as y una matanza de Rush, así como una matanza cada uno de Haines y Bartenschlag.

Los ases consecutivos de Longwell redujeron el marcador a 19-10 cuando los Blue Eagles luego se recuperaron hasta 20-17 detrás del servicio de Kiera Dowler, pero los ‘Jackets obtuvieron un punto de set en el duelo al mejor de cinco gracias a un bloqueo de Strcula.

Un as de Quinet puso a las Águilas Azules adelante 2-1 al comienzo del segundo set cuando Karli Warder se apoderó de la red en el medio para ayudar a forjar una ventaja de 10-6. MHS todavía lideraba 11-9 después de una matanza de Audri Quinn, pero los anfitriones lo cuadraron en 11 mediante un remate derribado por Rush.

Bella Sockman, quien se unió a su compañero de ataque central Warder con 16 remates, el máximo del partido, procedió a tirar uno al suelo para darle a los visitantes la ventaja definitiva.

Magnolia se adelantó 19-13 después de que la libero Hallie Biesel tuviera un as y estaba 24-16 después de que Dowler sirviera un as mientras un bloqueo de Warder lo convertía en un asunto al mejor de tres.

Sockman tuvo cuatro remates y un bloqueo para abrir el tercer set cuando los Blue Eagles tomaron una ventaja inicial de 6-4. Magnolia pasó de una ventaja de 8-5 después de un as de Longwell a una ventaja de 17-8 con la ayuda de cuatro remates consecutivos de Sockman.

Aunque un as de Gains más tarde puso el marcador 17-13, los Blue Eagles anotaron los últimos ocho puntos del set que contó con aces consecutivos de Quinet y dos remates más de Sockman.

Williamstown no pudo volver a la normalidad en el último set cuando Magnolia logró una ventaja de 5-0 detrás del servicio de Kenzy Longwell, quien tenía un par de ases en la carrera.

Los Yellowjackets evitaron un par de puntos de partido gracias a una matanza de Buttrey y un as de Jadyn Lee, pero la matanza final de Warder acabó con todo.

“Creo que recién ahora estamos empezando a unirnos”, admitió la jefa de Magnolia, Pam Chapman. “Te diré una cosa. Williamstown estaba muy peleado y se lo dijimos de antemano porque siempre lo están. Una pelota nunca está caída aunque creas que lo está. Creo que estábamos un poco, ya sabes, simplemente no anticipamos eso y nos acomodamos. Creo que nuestros medios hicieron un gran trabajo. Creo que nuestros pases comenzaron a mejorar.

“Creo que en ese primer set nuestros pases no estuvieron allí, por lo que no pudimos hacer funcionar nuestra ofensiva, pero después de eso nos adaptamos. Nos faltaron muchos servicios en los últimos partidos que hemos tenido. Les diré una cosa. Este fue probablemente nuestro mejor partido que hemos tenido esta temporada. Todo está empezando a encajar”.

Williamstown, que cayó a 3-5, regresa a la cancha el martes a las 5:30 pm para un duelo en Herbert Hoover.

La entrenadora Chapman también se mostró complacida de que su equipo terminara con sólo un par de errores de servicio.

“Todavía tenemos mucho camino por recorrer”, dijo. “Todavía tenemos cosas en las que tenemos que trabajar.

“Creo que si siguen progresando como lo están haciendo ahora, creo que estaremos bien en el futuro”.

Póngase en contacto con Jay Bennett en jbennett@newsandsentinel.com

En Williamstown

magnolia d. Williamstown 18-25, 25-16, 25-13, 25-13

Estadísticas de Magnolia (3-1): Mia Longwell 3 ases, 4 K; Hallie Biesel 1 as, 1 AST, 1 K; Bella Sockman 16K; Sydney Quinet 3 ases, 33 AST, 3 K; Kiera Dowler 1 as; Kenzy Longwell 2 ases; Karli Warder 16K; Audri Quinn 2K

Estadísticas de Williamstown (3-5): Olivia Buttrey 1 AST, 13 K; Riley Haines 1 as, 4 K; Kennedy Rush 1 as, 7 K; Siena Strcula 10 K; Audrey Strcula 1 as; Lila Bartenschlag 4K; Jordyn gana 34 AST; Jadyn Lee 1 as

Próximos partidos: Williamstown en Herbert Hoover, 5:30 pm el martes; Magnolia en Cameron el lunes.