Campeonato Nexo: Jamieson en casa, Top 10 para Couvra – Revista de golf

El escocés Scott Jamieson ganó el Campeonato Nexo, cerca de Aberdeen, Escocia. El mejor francés fue Martin Couvra, que finalizó en décimo lugar.

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Esta semana, el espectáculo estuvo allí durante el Campeonato Nexo, un evento del DP World Tour que tuvo lugar en el Old Course de Trump Internacional, en Aberdeen, Escocia. Unos impresionantes 18 hoyos, dispuestos en medio de inmensas dunas rugosas con calles llenas de baches y greens de formas tortuosas.

En este espectacular recorrido, la victoria fue para un local, Scott Jamieson. De 42 años y miembro del circuito europeo de 2011, el escocés supo superar todos los obstáculos del curso gracias a un juego muy sólido. Este domingo, durante la cuarta y última ronda, Jamieson acertó 16 de 18 greens para devolver una tarjeta de 67 con seis birdies y un solo bogey.

Al final ganó con un total de -11 (70-71-69-67) para superar al inglés por dos golpes. Mateo Jordán. Jamieson ganó así su segundo título DP World Tour, 14 años después de su primer éxito. “No puedo creer que haya ganado. Es muy difícil ganar en el circuito europeo. Este éxito le permitió embolsarse un cheque por valor de 435.943 € y pasar del puesto 135 al 42 en la Carrera a Dubai.

Del lado francés, el mejor Tricolore de la semana fue Martín Couvrera cuya precisión hizo maravillas en este exigente campo. Couvra terminó décimo – 4 (72-71-71-70) por delante David Ravetto 16e Ã -2 (73-76-70-67) y Mateo Pavón 24e Ã -1 (74-72-74-67). Félix Mory ocupa el puesto 30 en par (69-79-70-70), Alejandro Levy 53e Ã +6 (72-76-76-70) et Clément Charmasson 68e Ã +13 (71-78-77-75).