Vista previa del voleibol femenino de secundaria de St. Cloud LIVE 2026

CALLE. NUBE – La temporada de voleibol de preparación de 2026 comienza el jueves 27 de agosto y estará en pleno apogeo con un calendario completo el martes 1 de septiembre.

Por lo tanto, es el momento perfecto para echar un vistazo a los 10 equipos del área de St. Cloud LIVE, que incluyen Albany, Foley, Holdingford, ROCORI, Royalton, Sartell, Sauk Rapids-Rice, St. Cloud Apollo, St. Cloud Cathedral y St. Cloud Tech.

Sauk Rapids-Rice es el único equipo del área de St. Cloud LIVE clasificado entre los 10 mejores en la encuesta de pretemporada de los 10 mejores de la Asociación de Entrenadores de Voleibol de Minnesota que se publicó el 29 de julio. The Storm, que terminó quinto en el torneo estatal Clase 3A en noviembre pasado, ocupa el puesto 7 en 3A. Benilde-St. Margaret’s ocupa el primer lugar.

Aquí hay un resumen de cada escuela:

Entrenador en jefe: Brian Hines (duodécima temporada).

Récord de la temporada pasada: 28-5.

Arrancadores que regresan: 5-6 líbero junior/DS Addison Brickweg; Katie Brickweg, estudiante de último año de 5.º a 8.º grado; 5-9 junior OH Layla Wenderski; 5-9 junior RS Indiana Gaebel; 6-1 junior MH Liesl Brever.

Recién llegados clave: 5-6 la armadora senior Breanna Arneson; la armadora junior 5-6 Lucy Schulte; 5-6 junior DS/líbero Brooke Boecker; 5-4 DS Reegan Lemm de último año; 5-10 senior MH Kenna Eibensteiner; 5-8 junior OH Brynn Dingmann; 5-10 estudiante de primer año MH Ava Bertram; 5-8 junior MH Brooke Scepaniak; 5-11 estudiante de primer año RS Tiana Smith; 5-8 estudiantes de primer año OH Brooklyn Austin; 5-7 estudiante de segundo año, RS Kendall Stueve; 5-3 DS junior Braelyn Aschman; 5-8 junior OH Dalyla Price.

Perspectiva del entrenador Hines: “Después de ganar nuestro segundo viaje consecutivo al torneo estatal (Clase 2A), este equipo busca recargarse. Tendremos que buscar nuevos jugadores para dar un paso adelante. Nuestras expectativas de trabajo duro, trabajar en consistencia, crecer juntos y tener una mentalidad desinteresada mantendrán a este equipo conectado y enfocado”.

La libero de Albany, Katelyn Brickweg, lanza una pelota contra Howard Lake-Waverly-Winsted durante un partido de cuartos de final estatal de Clase 2A el jueves 6 de noviembre de 2025 en el Grand Casino Arena de St. Paul. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Entrenador en jefe: Courtney Studenski (3ª temporada).

Récord de la temporada pasada: 19-7.

Arrancadores que regresan: 5-5 la armadora senior Kylie Storkamp; 5-11 estudiante de último año MH Abby Wheeler; 5-11 OH McKenna Rajkowski, estudiante de último año; 5-3 líbero senior Gracelynn Zimmer; 5-2 líbero senior Carly Hackett.

Recién llegados clave: 5-6 DS Atley Gruba de último año; 5-6 estudiante de segundo año OH Becca Wood; 5-10 estudiante de segundo año MH Kelsey Swanson; 5-10 junior OH Paige Swendra; 5-9 senior OH Kenley Worm.

La perspectiva del entrenador: “Tenemos altas expectativas para este grupo. Regresamos una gran parte de nuestra alineación titular y estamos liderados por un grupo increíble de seniors que han trabajado muy duro juntos. Esperamos contar con algunas caras conocidas tanto en la ofensiva como en la defensa. Somos afortunados de tener muchas opciones y, lo que es más importante, un grupo de atletas que están dispuestos a poner al equipo en primer lugar y trabajar juntos por el bien común”.

McKenna Rajkowski (derecha) de Foley sigue un golpe sobre Layla Wenderski (extremo izquierdo) y Lillian Van Heel (5) de Albany durante su partido semifinal de la Sección 6-2A el martes 28 de octubre de 2025 en Albany. Andy Rennecke / St. Cloud EN VIVO

Entrenador en jefe: Kiley Loven (segunda temporada).

Récord de la temporada pasada: 11-15.

Arrancadores que regresan: 5-3 líbero senior Autumn Huls; MH Emily Fiedler, senior 6-0; 5-3 DS Ella Pilarski de último año; Ava Hagerty, estudiante de último año de 5.º a 9.º grado; 5-6 la armadora senior Claire Christen; 5-8 senior OH Ella Bensen; 5-5 la armadora de segundo año Cora Pellett.

Recién llegados clave: 5-6 senior RS Ava Roske; 5-5 senior RS Hailey Kotzer; 5-8 junior MH Lilianna Hennagin; 5-8 RS/asetter de primer año Macey Anderson.

La perspectiva del entrenador Loven: “El objetivo este año es construir un equipo que compita con confianza y se apoye unos a otros. Nuestro éxito dependerá de qué tan bien trabajemos juntos. Queremos construir nuestra cultura de equipo para que sea más duro, más disciplinado y tenga mejor comunicación. El año pasado, definitivamente nos conectamos bien y tuvimos una defensa sólida para ayudar a nuestra poderosa primera línea a hacer jugadas para nosotros. Espero, y sé, que esto continuará. Tenemos muchos titulares que regresan y sé que quieren tener éxito y se responsabilizarán mutuamente”.

Entrenador en jefe: Heidi Willenbring (4ª temporada).

Récord de la temporada pasada: 15-14.

Arrancadores que regresan: Eliett Satterstrom, armador de segundo año 5-2; 5-8 la armadora junior Chloe Labine; 5-6 DS junior Mylie Hesse; 5-9 estudiante de segundo año MH Alyssa Lieser; 5-11 junior MH Brynn Lommel; 5-8 RS Norah Hern del último año; 5-8 senior RS Ashley Plekkenpol.

Recién llegados clave: 5-7 estudiante de segundo año OH/DS Jada Marten; 5-4 DS junior Nora Spitzley; 5-7 junior OH/DS Madison Niemi.

La perspectiva del entrenador: “Tenemos muchas chicas con experiencia. Este equipo puede ser joven, pero juegan bien juntas. Madison es una jugadora externa fuerte que puede jugar las seis rotaciones y es inteligente con su ubicación en la cancha. Creo que todos nuestros bateadores pueden tener un impacto. Estamos emocionados de tener a Brynn de regreso después de que una lesión la dejó fuera de juego la temporada pasada. Mylie será fuerte defensivamente y es una gran líder. Nuestro equipo trabaja duro y tiene altas expectativas. Siento que podemos hacer una gran carrera este año”.

Chloe Labine, estudiante de segundo año de ROCORI, de 23 años, coloca el balón mientras su compañera de equipo Brynn Lommel se dirige a la red durante un partido de la Conferencia Central Lakes contra Willmar el martes 26 de agosto de 2025 en el Big Red Gym en Willmar. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Entrenador en jefe: Hannah Thoma.

Récord de la temporada pasada: 20-8.

Arrancadores que regresan: Alise Schoenrock, estudiante de último año de OH; Junior MH Bethany Pallasch.

Recién llegados clave: RS/S senior Jetta Blais; Júnior OH Peyton Soltis; Junior OH Stella Popp; Emma Ward, estudiante de último año; el armador junior Sydney Palarski; La libero mayor Marissa Sobiech.

La perspectiva del entrenador Thoma: “Esperamos con ansias una nueva alineación titular y la oportunidad para que nuestros jugadores que regresan asuman roles más importantes. Estamos emocionados de ver a este nuevo grupo crecer juntos, competir con confianza y construir sobre la base que dejaron los seniors del año pasado. Alise y Bethany aportan una valiosa experiencia universitaria y serán importantes en la red”.

Entrenador en jefe: Riley Marod (sexta temporada).

Récord de la temporada pasada: 20-14.

Arrancadores que regresan: 5-4 DS Lilly Beckstrom de último año; 5-8 DS juvenil Sydney Frieler; 5-6 senior OH Kaiya Schumann; 5-6 armadora junior Kate Thompson.

La perspectiva del entrenador Marod: “Esperamos competir con confianza, trabajar duro y responsabilizarnos unos a otros. Continuaremos construyendo una fuerte cultura de equipo, anteponiendo a nuestros compañeros a nosotros mismos. El año pasado, ejecutamos una ofensiva rápida y agresiva. Esta temporada, continuaremos con eso, poniendo un fuerte énfasis en la recepción y el servicio. Nuestro objetivo siempre es poner a nuestros colocadores en una posición para ejecutar nuestra ofensiva rápidamente y mantener la presión sobre los oponentes”.

Kate Thompson (8) de Sartell golpea el balón frente a la red contra Alexandria en el partido de campeonato de la Sección 8-4A el jueves 30 de octubre de 2025 en Sartell. Andy Rennecke / St. Cloud EN VIVO

Entrenador en jefe: Gail Bialke (5ª temporada).

Récord de la temporada pasada: 27-3.

Arrancadores que regresan: 5-10 senior OH Josie Anderson; 5-6 líbero senior Abbey Meinert; 5-5 la armadora senior Emma Sundby; 5-5 DS Peyton Welch, senior.

Recién llegados clave: MH Molly Warzecha, senior 6-0; MH junior 5-11 Lacey Brenny; 5-10 RS Jordan Dilley; 5-9 OH Teagan Eggert; Aubrey Wolfe, colocador 5-7; 5-8 RS Carolina Zazoski.

El panorama del entrenador Bialke: “Estamos estableciendo grandes objetivos para el final de la temporada. Los jugadores que regresan y los recién llegados están funcionando bien y trabajando duro”.

Josie Anderson (10) de Sauk Rapids-Rice logra un golpe en la red durante un partido de cuartos de final estatal de Clase 3A contra Cretin-Derham Hall el miércoles 5 de noviembre de 2025 en el Grand Casino Arena de St. Paul. Andy Rennecke / St. Cloud EN VIVO

Entrenador en jefe: Connor Ralph (3ª temporada).

Récord de la temporada pasada: 0-22.

Arrancadores que regresan: 5-6 senior OH McKenna Marsolek; 5-11 senior MH Aaliyah Odeh; 5-4 armadora junior Violet Bautch.

Recién llegados clave: 5-8 junior OH Payton Kvamme; 5-6 estudiante de segundo año RS Brynn Hiltner; 5-4 libero juvenil Lakiyah Wright; 5-6 MH junior/asetter Jacie Pederson.

La perspectiva del entrenador Ralph: “Tenemos una gran combinación de jugadores que regresan con 2 o 3 años de experiencia universitaria y algunos jugadores nuevos que nos traerán energía fresca. Violet y Aaliyah son dos regresadores que nos darán excelentes opciones en el medio, así como Lakiyah en el líbero. Con ella en la última fila, deberíamos ver un mejor grupo defensivo este año”.

Aaliyah Odeh, estudiante de tercer año de St. Cloud Apollo, de 8 años, balancea el balón contra Malea Hansen de Willmar durante un partido de la Conferencia Central Lakes el martes 14 de octubre de 2025 en el Big Red Gym en Willmar. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Cruzados de la Catedral de St. Cloud

Entrenador en jefe: Heidi Schloe (séptima temporada).

Récord de la temporada pasada: 11-17.

Arrancadores que regresan: la armadora senior Izzy Meyers; Junior MH/RS Ainsley Burnham; el armador de segundo año Berkley Mathiasen; Estudiante de segundo año OH Avery Mathiasen; Estudiante de segundo año OH/MH Ava Meyer.

Recién llegados clave: Estudiante de segundo año OH/MH Ruby Doke; Junior MH Addy Driggs.

La perspectiva del entrenador Schloe: “Tenemos algunos grandes líderes senior que están marcando el tono de todo nuestro programa. Tenemos tamaño y algunos bateadores muy fuertes, pero lo que realmente destaca es nuestra defensa y lo rudo que es este equipo. Se niegan a dejar que una pelota caiga al suelo sin dar todo lo que tienen. También tenemos la capacidad de mover a nuestros bateadores y crear diferentes estilos ofensivos. Eso nos convertirá en un equipo difícil de defender”.

Berkley Mathiasen de la Catedral de St. Cloud coloca el balón durante un partido contra ROCORI el lunes 6 de octubre de 2025 en St. Cloud. Andy Rennecke / St. Cloud EN VIVO

Entrenador en jefe: Sam Zimmerman (1ª temporada).

Récord de la temporada pasada: 19-6.

Arrancadores que regresan: 5-10 senior OH Amber Kilanowski; 5-8 senior RS Raegan Lieser; 5-6 armador senior Izzy Glieden.

Recién llegados clave: 5-5 líbero juvenil Lainey Sheetz; 5-9 junior MH Violet Bestgen; 5-5 junior OH/DS Greta Anderson.

La perspectiva del entrenador Zimmerman: “Estoy deseando trabajar juntos, construir nuestro programa y ver lo que este equipo puede lograr. Ofensivamente, confiaremos en nuestros dos capitanes senior: Amber y Raegan. Defensivamente, confiaremos en Lainey, quien se lesionó la temporada pasada. Violet es una central dinámica que creemos que será muy explosiva ofensivamente”.