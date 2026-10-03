Los equipos de voleibol del área ganan lugares en el ranking de pretemporada de KVA

Varios equipos de voleibol del área comenzarán la temporada 2026 clasificados entre los 10 mejores de pretemporada de la Asociación de Voleibol de Kansas.

Manhattan High lidera el grupo local, ocupando el puesto número 5 en la Clase 6A después de una temporada 28-10 que incluyó el tercer viaje consecutivo de los Indios al torneo estatal.

Manhattan regresa con un núcleo fuerte del equipo del año pasado, incluido el atacante externo Bailey Busch. La estudiante de último año de 5 pies 8 pulgadas rompió su propio récord escolar con 409 remates la temporada pasada y agregó 49 aces y 290 ataques. Busch obtuvo los honores estatales del segundo equipo de la KVA y se ha comprometido a continuar su carrera de voleibol en Weber State.

Los Indios perdieron a tres seniors del equipo del año pasado, pero regresan con varios contribuyentes clave mientras buscan hacer otra carrera en el estado.

Rock Creek ocupa el puesto número 9 en la Clase 4A después de tener marca de 33-8 y llegar al torneo estatal la temporada pasada.

Los Mustangs regresan con cinco jugadores universitarios del equipo del año pasado bajo la dirección del entrenador de sexto año Alli Snapp, quien ha compilado un récord de 146-51 en Rock Creek. Aubrey McCarn, Kylee Frazee, Karli Reitz y Lucy Martinie encabezan el grupo que regresa mientras Rock Creek busca aprovechar otra temporada exitosa.

El condado de Riley se ubica en el puesto 10 en la Clase 3A luego de una temporada 25-16. Los Falcons alcanzaron el campeonato subestatal el año pasado antes de caer ante Silver Lake, quedando a un set de regresar al torneo estatal.

Wabaunsee completa los equipos clasificados del área en el puesto número 4 en Clase 1A-División I. Los Chargers también alcanzaron el campeonato subestatal la temporada pasada, derrotando a Clifton-Clyde en la semifinal antes de caer ante Centralia en su casa.