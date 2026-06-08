Resumen internacional: partido de Dinamarca suspendido después del colapso de Eriksen mientras que Italia y Noruega también en acción

El futbolista Christian Eriksen sufrió otro colapso en el campo el domingo por la tarde, pero afortunadamente el danés pudo caminar fuera del campo con sus compañeros de equipo ya que el partido fue abandonado.

El jugador de 34 años se agarró el pecho y cayó al suelo en la segunda mitad del amistoso de Dinamarca contra Ucrania en Odense.

Los jugadores de ambos equipos se reunieron inmediatamente a su alrededor mientras los médicos corrían para atenderlo.

El médico del equipo nacional de Dinamarca, Morten Boesen, confirmó que Eriksen estuvo brevemente inconsciente pero recuperó la conciencia rápidamente.

La Federación Danesa de Fútbol emitió posteriormente un comunicado confirmando que estaba “consciente y bien dadas las circunstancias”. Fue llevado al hospital para más revisiones.

Eriksen recibió tratamiento en el campo durante aproximadamente 13 minutos antes de levantarse, momento en el que la multitud dentro del Nature Energy Park le brindó una ovación de pie.

El árbitro noruego Sigurd Smehus Kringstad suspendió el partido en el minuto 79. Dinamarca estaba ganando 2-1 en ese momento, con Patrick Dorgu del Manchester United habiendo marcado un gol espectacular para abrir el marcador.

Luka Modric estaba en excelente forma y abrió el marcador en el minuto 51 mientras Croacia se apoderaba de un derbi balcánico que tenía bastante emoción.

Eslovenia respondió a través del delantero del Slovan Bratislava Andraz Sporar en el minuto 83 para poner nerviosos a los croatas, pero estos tuvieron la última palabra.

Mario Pasalic sentenció el partido con un gol en el tiempo de descuento, disparando a la esquina superior para mandar a la afición local a casa feliz.

Italia tuvo que trabajar más de lo esperado, pero un gol en la primera mitad de Francesco Pio Esposito fue suficiente para asegurar una estrecha victoria sobre Grecia.

El delantero italiano controló, giró y terminó en el poste en el minuto 18 para darle a Italia la ventaja que nunca cederían.

Italia está ausente de la Copa del Mundo de 2026, dándole poco peso a su verano salvo para que el nuevo entrenador Silvio Baldini intente reconstruir a los Azzurri desde cero.

Este fue un gran partido de preparación para un posible enfrentamiento en la Copa del Mundo de este verano.

Brahim Diaz abrió el marcador a los ocho minutos, disparando ante el portero noruego tras una rápida asistencia de Abde Ezzalzouli para darle a Marruecos la ventaja temprana que su presión merecía.

Se veían como el mejor equipo durante largos tramos. Los Leones del Atlas llegan a este torneo habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo una paliza por 4-0 a Madagascar el lunes pasado.

Pero Noruega se negó a rendirse. Martin Odegaard empató en el minuto 75 para ganar un merecido empate para su equipo.

Marruecos se enfrenta a Brasil, Escocia y Haití en el Grupo C. Noruega se enfrenta a Iraq, Senegal y Francia en el Grupo I.