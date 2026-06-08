Trump rechaza la idea de que Irán traicione su mensaje de campaña sin nuevas guerras

mostrar subtítulo Mark Schiefelbein/AP

BRIDGEWATER, N.J. (AP) â€” El presidente Donald Trump está desestimando la idea de que el inicio de la guerra con Irán este año haya traicionado su refrán de “Sin nuevas guerras” que repitió varias veces mientras hacía campaña nuevamente para la Casa Blanca.

Trump, en una entrevista que se emitió el domingo en “Meet the Press” de NBC, dijo que “no garantizó” que no habría guerras si regresara a la oficina.

“En primer lugar, no garanticé que no habría guerra. ¿Por qué habría construido el ejército más fuerte del mundo?” dijo Trump.

Trump también defendió los planes de un fondo de $1.8 mil millones que habría compensado a aliados del presidente republicano y repitió sus acusaciones infundadas de fraude masivo en el recuento de votos prolongado de California de las elecciones primarias del martes. Terminó abruptamente la entrevista cuando se frustró con las preguntas de la reportera de NBC, Kristen Welker.

Irán ‘no es una guerra interminable’

En su campaña de 2024, Trump calificó repetidamente a sus oponentes demócratas como belicistas y dijo que era un presidente que no inició “ninguna guerra nueva” y traería una era de paz.

Pero Trump dijo en la entrevista en NBC, grabada el viernes en Wisconsin, que como candidato, “no prometí nada”.

“No me gustan estas guerras interminables. Esta no es una guerra interminable. Llevamos tres meses haciendo esto,” dijo sobre la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero.

Trump dijo que estaba “haciendo un servicio al mundo” y “haciendo un servicio a nuestro país” porque tenía que evitar que Irán tuviera un arma nuclear. Pero en otra parte de la entrevista, Trump repitió un mensaje contradictorio donde dijo que los ataques de EE. UU. el año pasado “aniquilaron” los sitios nucleares iraníes.

También defendió su decisión en su primer mandato de retirarse del acuerdo nuclear del presidente demócrata Barack Obama con Irán, un acuerdo que ha criticado fuertemente, sin negociar el “mejor acuerdo” que prometió alcanzar.

“Se tarda años en hacer estas cosas,” dijo Trump.

Trump sin evidencia afirma fraude en la elección de California

El recuento de votos prolongado y notoriamente en California ha sido un imán para teorías de conspiración electoral, y Trump desde la elección del martes ha afirmado sin evidencia que los demócratas están amañando la elección. El principal fiscal federal nombrado por Trump en Los Ángeles dijo el viernes que su oficina había iniciado “múltiples investigaciones de fraude electoral”.

Los votos tardíos por correo inclinados hacia los demócratas han afectado los totales de votos para los candidatos preferidos de Trump para gobernador y alcalde de Los Ángeles. Si bien Trump ha dicho a menudo que los cambios en los totales de votos a medida que se cuentan los votos tardíos son un signo de fraude, en realidad son solo un reflejo de un proceso lento de conteo de votos.

En la entrevista, Trump seguía afirmando que era una señal de “trampa” y “una elección amañada,” y se iba frustrando cada vez más mientras Welker lo presionaba para presentar evidencia que respaldara eso.

“Todo lo que tengo que hacer es mirar. Todo lo que tengo que hacer es mirar,” dijo Trump.

“Pero eso no es evidencia,” respondió Welker.

“Y escucho. Y escucho a la gente. Y veamos qué sucede,” respondió Trump.

Fondo de ‘no armamentización’

Trump defendió los planes que su Departamento de Justicia dijo que ahora ha abandonado para crear un “Fondo de no armamentización” de $1.776 mil millones como parte de un acuerdo para resolver la demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo el miércoles que el departamento estaba abandonando el plan. Ese anuncio se produjo después de que se pausara el plan por un juez y después de que tanto demócratas como republicanos expresaran su preocupación por la falta de supervisión del fondo y la posibilidad de pagos a participantes en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Trump dijo a NBC que pensaba que el fondo era “una gran idea” y que estaría “decepcionado” si no fuera aprobado.

Al preguntarle si pensaba que las personas que atacaron a oficiales de policía el 6 de enero deberían recibir un pago, Trump dijo, “No estaría inclinado a decirlo, pero tengo que verlo”. Luego comenzó a hacer afirmaciones infundadas y falsas sobre el motín y quienes irrumpieron en el Capitolio. Trump otorgó un indulto generalizado en su primer día de regreso en el cargo en enero de 2025 a las más de 1,500 personas procesadas por el 6 de enero.

Interrupciones por lluvia y un final abrupto

La entrevista de NBC se llevó a cabo en Chippewa Falls, Wisconsin, antes de que Trump hablara en un evento de mesa redonda con agricultores. La entrevista fue interrumpida varias veces cuando olas de fuertes lluvias caían sobre el techo metálico del granero donde se llevaba a cabo la grabación, lo que dificultaba en ocasiones escuchar.

Al final, Welker presionó a Trump sobre el fondo de liquidación y sus afirmaciones sobre la elección de California. Trump elevó la voz y comenzó a llamar a Welker y a los medios de comunicación “corruptos”, atacando su credibilidad y quejándose de lo que llamó “la prensa falsa y sucia”.

Al intentar cambiar de tema, Trump continuó y hubo un cruce de palabras entre los dos. Trump terminó la entrevista, diciendo “Vamos a dar por terminado.” Se quitó el micrófono, le dijo a Welker: “Gracias, cariño. Que tengas un buen día.” Dijo que había dado suficiente tiempo a la entrevista, se levantó y se fue.

Welker dijo durante la transmisión que habló con Trump el sábado y él estuvo de acuerdo en que la lluvia había causado complicaciones y dijo que haría otra entrevista en el futuro.