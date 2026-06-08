Lionel Scaloni no descarta más cambios en la plantilla de Argentina para el Mundial tras la lesión de Leonardo Balerdi

Argentina ya han recibido su primer golpe en la plantilla con Leonardo Balerdi descartado del Copa del Mundo 2026 debido a una lesión, y el entrenador en jefe Lionel Scaloni no ha cerrado la puerta sobre más cambios que se realizarán en el equipo antes de que comience el torneo.

Previo al partido contra Honduras, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Balerdi había sufrido una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha, lo que efectivamente puso fin a su Copa del Mundo antes de que comenzara.. En la rueda de prensa posterior al partido, Scaloni abordó directamente la situación.

â€œAyer cuando me senté en la rueda de prensa esperaba que no fuera lo que todos esperábamos, y al final se confirmó que balerdi tiene un problema de sóleo y lo tenemos que retirar porque No cumple con los requisitos mínimos para poder ayudarnos al menos en la fase de grupos.y era demasiado arriesgado,â€”explicÃ³.

Scaloni deja la puerta abierta a más cambios en el roster

El revés de Balerdi obliga a Scaloni a recurrir a la lista preliminar de 55 jugadores en busca de cobertura defensiva. Sin embargo, aún no se ha confirmado ningún sustituto y el técnico indicó Es posible que aún necesite hacer ajustes adicionales más allá de la situación de Balerdi..

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Cuando se le preguntó sobre un posible reemplazo, Scaloni emitió una advertencia más amplia sobre el estado físico general del equipo. â€œCreemos -tampoco quiero alarmar- pero no estamos al 100% con varios de los jugadoresy tal vez no involucre solo a los centrales. vamos a esperar,â€”dijo.

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Scaloni ha fijado el amistoso del martes contra Islandia el 9 de junio como fecha límite para tomar decisiones, tanto sobre el sustituto de Balerdi como sobre posibles cambios. â€œTenemos la oportunidad de un partido más y vamos a sacar conclusiones en función de lo que necesita el equipo. No vamos a tomar una decisión hasta el partido del martes y ver cómo están los demás.. esperaremos”, añadió.

Tres jugadores caminando en una delgada línea

Incluso Lionel Messi había estado soportando algunas molestias al incorporarse al equipo, aunque él, Nico Paz y Julián Álvarez han mostrado signos de mejora de cara al Mundial. copa del mundo debut. Eso deja a tres jugadores todavía firmemente en la mira de Scaloni a medida que posibles cambios en la plantilla en los próximos días..

De acuerdo a Deportes TyC el periodista y conocedor argentino Gastón Edul, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes son los tres nombres que más preocupación generan dentro del Albiceleste configuración. Ninguno de los tres pudo entrenar con el equipo antes del amistoso con Honduras, y ninguno llegó al banco de suplentes para el partido.

Los laterales derechos Molina y Montiel están lidiando con desgarros musculares, por lo que trajo a Scaloni Agustín Giay y Nicolás Capaldo para la gira previa al torneocon Giay y Capaldo jugando contra Honduras. Mientras tanto, Paredes está lidiando con un desgarro muscular de bajo grado debido a su acción más reciente con el club, lo que lo deja incapaz de entrenar normalmente y lo convierte en la preocupación más apremiante de los tres antes de cualquier posible decisión sobre la plantilla en los próximos días.