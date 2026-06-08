Koeman: Amistoso en Uzbekistán ayudará a afinar el equipo inicial de los Países Bajos

El entrenador Ronald Koeman dijo que el amistoso del lunes contra Uzbekistán se utilizará para afinar su alineación titular para el primer partido de los Países Bajos en la Copa del Mundo.

Los Países Bajos se enfrentan a los debutantes en la Copa del Mundo Uzbekistán en el estadio Icahn, esperando recuperarse de su sorprendente derrota por 1-0 ante Argelia antes de partir hacia América del Norte.

La derrota de la Oranje los hizo perder su último partido en casa antes de un gran torneo solo por cuarta vez, habiendo hecho lo mismo en 1934, 1938 y 2004.

Koeman decidió reemplazar todo su equipo contra Argelia, con seis de esos cambios ocurriendo en el medio tiempo, incluyendo a Virgil van Dijk y Micky van de Ven.

Los Países Bajos se enfrentan a un lado de Uzbekistán que fue derrotado 2-0 por los anfitriones Canadá la última vez, también será el primer encuentro entre las dos naciones.

Y aunque Koeman insistió en que casi todos los jugadores dentro de su plantilla de 26 hombres jugarían en su último partido de calentamiento para la Copa del Mundo, dijo que el equipo que se alinee para comenzar el partido probablemente sea el que enfrentará a Japón en su primer partido de Grupo F el 14 de junio.

“Queremos usar el primer partido para hacer cambios lo menos posible. Tenemos que esperar y ver si eso funciona”, dijo Koeman a los periodistas.

“Vamos a jugar el primer partido en su mayoría con nuestro equipo titular. También es bueno para los chicos que no están al 100% de condición física y que luego pueden jugar en el segundo partido. Es por eso que estamos jugando dos partidos. Tenemos 26 jugadores y todos tienen minutos para jugar. Eso es lo que queremos”.

Los Países Bajos también enfrentarán a Suecia y Túnez en sus otros partidos de grupo mientras buscan mejorar su eliminación en cuartos de final ante Argentina en Qatar hace cuatro años.

Y un jugador que esperará ganarse un lugar en el equipo de Koeman es Jurrien Timber, quien participó en la derrota de la final de la Liga de Campeones del Arsenal ante el París Saint-Germain.

Timber estuvo fuera de juego con una lesión de ingle, y el entrenador de los Países Bajos admitió que aún había algunas preocupaciones sobre la condición física del defensor.

“Si entrena y está completamente en forma, siempre causa una buena impresión. Eso no ha sido así todos los días, así que tenemos que tomar una decisión”, agregó Koeman.

“Participó en los entrenamientos, y vamos a sentarnos con el médico y Jurrien al final de la tarde del [domingo] para ver si va a comenzar o no”.