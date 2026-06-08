Conflicto armado mundial alcanza su punto más alto en una década

El informe anual de la Escuela para una Cultura de Paz de la UAB se publica hoy, siendo uno de los principales anuarios en España sobre conflictividad, derechos humanos y construcción de paz. El informe identifica 40 guerras actualmente existentes en el mundo, la cifra más alta de las últimas décadas, y advierte sobre el aumento de los conflictos internacionales y sus consecuencias humanitarias.

El mundo está experimentando un nuevo repunte de la violencia armada global. En 2025, se registraron 40 conflictos armados activos (37 en 2024), la cifra más alta desde 2011 y una de las más altas desde que la Escuela para una Cultura de Paz (ECP) de la Universitat Autónoma de Barcelona produce sus informes anuales sobre conflictos internacionales. Esta es una de las principales conclusiones del informe ¡Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, publicado el 3 de junio. El informe se basa principalmente en el análisis cualitativo de estudios e información proporcionada por las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, centros de investigación, medios de comunicación y ONG, entre otros, así como la experiencia adquirida en investigaciones de campo.

Según el estudio, hubo 40 conflictos armados y 113 escenarios de tensión socio-política en todo el mundo en 2025. África continúa concentrando el mayor número de guerras (17), seguida de Asia y el Pacífico (12) y Oriente Medio (7), mientras que Europa y América registran dos conflictos armados cada uno.

Aumento de conflictos internacionales

El informe advierte especialmente sobre el aumento de los conflictos internacionales. En 2025, se registraron nueve guerras claramente internacionalizadas, la cifra más alta desde que la ECP utiliza su metodología de clasificación actual. Entre los nuevos conflictos armados identificados se encuentran la confrontación entre India y Pakistán, la grave escalada entre Tailandia y Camboya, y la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, conocida en 2025 como la “guerra de 12 días” y que se reabrió en 2026. El equipo de investigación de la ECP advierte que esta evolución refleja un deterioro en la seguridad global y es un reflejo de un sistema internacional en el cual muchos actores poderosos no priorizan la prevención, abordar las causas raíz de las disputas y apoyar el diálogo.

Sudán, Gaza, Haití y Ucrania: empeoramiento de la situación humanitaria

El informe concluye que casi la mitad de los conflictos armados del mundo empeoraron durante 2025. Entre los casos más graves se encuentran la región del Sahel Occidental, Sudán, Haití, Somalia, Gaza, Myanmar y la guerra entre Rusia y Ucrania. La ECP advierte sobre el aumento de las víctimas civiles, los bombardeos en áreas pobladas, la destrucción de infraestructuras y las violaciones del derecho humanitario internacional.

Retrocesos en los derechos de las mujeres

Coincidiendo con el 25º aniversario de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, el informe advierte sobre un retroceso global en los derechos de las mujeres. Según el estudio, el 70% de los conflictos armados de mayor intensidad tienen lugar en países con niveles bajos o medios-bajos de igualdad de género. Veintitrés de los 40 conflictos armados que tuvieron lugar en 2025 se produjeron en países con bajos o medios-bajos niveles de igualdad de género, y 16 de los 20 conflictos armados de alta intensidad en 2025 (80%) ocurrieron en países donde la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales había documentado legislación o políticas que criminalizan a las personas LGBTIQ+.

Además, la participación de las mujeres en los procesos de paz dirigidos por la ONU continúa disminuyendo. La ONU verificó más de 4.600 casos de violencia sexual relacionada con conflictos en 2024, un aumento del 25% respecto al año anterior. Un total del 93% de las víctimas eran mujeres y niñas.

Más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza

El informe señala que el desplazamiento forzado sigue en niveles históricamente altos. A mediados de 2025, había 117,3 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, incluidos refugiados y personas desplazadas internamente. Aunque la cifra representa una ligera disminución respecto al año anterior, atribuida en parte al regreso de personas a países como Siria, Afganistán y Sudán, la ECP destaca que el volumen general sigue siendo extraordinariamente alto. Afganistán, Siria, Sudán, Ucrania y Venezuela representan el 65% de la población refugiada mundial.

Un informe de renombre internacional

¡Alerta 2026!, que este año alcanza su 25ª edición, es uno de los principales anuarios producidos en España sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. El estudio combina datos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, centros de investigación y trabajo de campo especializado. El objetivo del informe es ofrecer herramientas de análisis y advertencias preventivas a líderes políticos, organizaciones internacionales, medios de comunicación y actores involucrados en la resolución pacífica de conflictos.