Re-Draft de la NBA 2018 para arreglar la diapositiva de Jalen Brunson

1. Phoenix Suns: Shai Gilgeous-Alexander (originalmente seleccionado en el puesto 11)

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Estadísticas:25,3 puntos, 5,3 asistencias, 4,7 rebotes, 1,4 robos, 0,8 tapones, 36,0 porcentaje de tres puntos, 6,3 cuadro más/menos, 99,6 victorias sobre el jugador de reemplazo

Reconocimientos:All-Rookie 2018-19, 4 veces All-Star, 3 veces All-NBA, Campeón de anotaciones 2024-25, MVP 2024-25, MVP de las Finales de la Conferencia Oeste 2024-25 y MVP de las Finales 2024-25

La comparación cara a cara entre Luka y Shai requiere un contexto similar al de la comparación Trae-Brunson. A Doni le entregaron las llaves en Dallas casi de inmediato. SGA tuvo que ser cambiado y luego tomó un par de años para convertirse en el jugador que vemos hoy.

Pero en los últimos años, las cifras y los logros han pasado al lado del libro mayor de SGA.

Desde el inicio de la campaña 2022-23, sus promedios de anotaciones (31,3) y asistencias (6,2) están a poca distancia de los de DonÄ iÄ‡ (32,2 y 8,5), y está por delante de él en robos, bloqueos, porcentaje de tiros de campo, porcentaje de tres puntos, porcentaje de tiros libres, cuadro más/menos y victorias sobre el jugador de reemplazo.

Además está a punto de sumar dos MVP por el cero de su rival. Y hay muchas posibilidades de que un segundo título y un segundo MVP de las Finales también estén en camino.

Independientemente de que la gente esté dispuesta a admitirlo o no, la comparación más apropiada, en este momento, podría ser entre Gilgeous-Alexander y Michael Jordan.

Aparte de la eficiencia anotadora, Jordan tiene ligeras ventajas en la mayoría de las categorías (y SGA juega en una era con producción individual potencialmente inflada), pero los números de las temporadas de ambos jugadores entre los 24 y los 27 años son inquietantemente similares.

Gilgeous-Alexander: 31,3 puntos, 6,2 asistencias, 1,7 robos, 0,9 tapones, 64,0 porcentaje de tiro real, 9,8 cuadro más/menos

Jordán: 33,1 puntos, 6,4 asistencias, 2,9 robos, 1,0 tapones, 60,7 porcentaje de tiro real, 12,0 cuadro más/menos