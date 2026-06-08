Eriksen vuelve a desplomarse durante amistoso de Dinamarca antes de salir del campo.

Eriksen vuelve a desplomarse durante amistoso de Dinamarca antes de salir del...

El ex centrocampista del Tottenham y del Manchester United, Christian Eriksen, se desplomó en el campo durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania el domingo por la tarde.

El jugador de 34 años cayó al suelo, lo que provocó que se suspendiera el partido, con la Federación Danesa confirmando que está consciente.

Esto refleja un incidente similar durante la Eurocopa 2020, donde Eriksen se agarró el pecho antes de desplomarse.

El partido del domingo se detuvo en la segunda mitad cuando colapsó y fue abandonado poco después. Afortunadamente, Eriksen pudo salir del campo por sí mismo.

El centrocampista fue equipado con un Desfibrilador Cardioversor Implantable (DCI) después de sufrir un paro cardíaco hace cinco años.

“Christian está bien y salió del campo por sí mismo”, dijo el doctor del equipo nacional de Dinamarca, Morten Boesen.

“Como yo lo veo, el marcapasos respondió como debería. Estuvo brevemente inconsciente, pero recuperó la conciencia muy rápido, y rápidamente estuvimos en contacto con él.

“Ahora se someterá a más exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente”.