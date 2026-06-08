Israel y Irán intercambian ataques mientras el alto al fuego se resquebraja.

Irán e Israel han detenido los ataques mutuos de misiles y drones que estallaron durante la noche, siendo la primera vez que se intercambian ataques desde que entró en vigor un alto el fuego a principios de abril.

Irán anunció que detendría los ataques el lunes por la tarde, pero advirtió que reanudaría las hostilidades si Israel llevaba a cabo más actos de “agresión y hostilidad”, incluyendo en el sur de Líbano.

Poco después, los medios de comunicación israelíes informaron que el país se abstendría de atacar a Irán a pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El último intercambio de disparos ha aumentado los temores de un regreso a la guerra regional a gran escala, lo que empeoraría la crisis energética global y profundizaría la volatilidad del mercado. Además, una escalada adicional podría descarrilar los esfuerzos diplomáticos en curso destinados a asegurar un fin permanente al conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel.

A pesar de que ambos parecen estar respetando la suspensión de hostilidades el lunes por la tarde, permitiendo la reapertura de aeropuertos en toda la región, Tel Aviv y Teherán insisten en que están listos para regresar rápidamente a la acción militar.

Un oficial israelí, citado por la agencia de noticias AP, dijo que se acordó detener los ataques aéreos contra Irán a pedido de Trump, pero que la ofensiva en Líbano continuaría “a toda fuerza”.

Los funcionarios iraníes dijeron que en caso de que sus fuerzas requieran una nueva acción, esta sería “mucho más severa” y estaría acompañada de “medidas contundentes”.

(Este artículo de noticias cubre los recientes intercambios de ataques entre Irán e Israel, así como la mediación de Estados Unidos en la situación)