5 apuñalados en la estación Penn de la ciudad de Nueva York, sospechoso bajo custodia: Fuentes

5 apuñalados en la estación Penn de la ciudad de Nueva York,...

Cinco personas fueron apuñaladas el domingo por la noche en la estación Penn de la ciudad de Nueva York por un hombre sin hogar, informaron fuentes a ABC News.

El sospechoso, un hombre de unos 50 años que no ha sido nombrado públicamente, fue detenido por la policía el domingo, dijeron las fuentes.

“Mi corazón está con todos los heridos, sus seres queridos y todos los afectados por esta violencia inaceptable”, dijo el alcalde Zohran Mamdani en un comunicado publicado en redes sociales. “Deseo una pronta y completa recuperación a cada una de las víctimas”.

Ninguna de las lesiones se cree que sean mortales, según las fuentes.

Mamdani elogió la “rápida respuesta” de la policía de Amtrak y otros socorristas, quienes, según él, “actuaron rápidamente para detener al sospechoso y brindar atención de emergencia”.

“No hay impacto en el servicio de Amtrak en este momento”, dijo Mamdani.

Los apuñalamientos tuvieron lugar una noche antes del Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, que está directamente encima de la estación Penn. El presidente Donald Trump asistirá al juego del lunes por la noche, lo que ha provocado enormes protocolos de seguridad y la cancelación de la fiesta de observación fuera del Madison Square Garden.

(Nota de contexto: El incidente ocurrió en la estación Penn de Nueva York y causó heridas a cinco personas.)