Trump amenaza con retirar la nominación de Todd Blanche para AG hasta que los republicanos que se resisten dejen el cargo

El presidente Donald Trump amenazó el jueves con retirar la nominación de Todd Blanche para ser fiscal general hasta que dos senadores republicanos que han expresado preocupaciones sobre Blanche dejen el cargo en enero.

“No tengo ninguna objeción a retirar temporalmente el nombre de Todd, si no hacen lo correcto, y devolverlo después de que Cornyn y Tillis dejen el cargo”, dijo en una publicación del jueves a Truth Social.

El Comité Judicial del Senado pospuso una votación para avanzar en la nominación de Blanche a pesar de las objeciones de los senadores John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte. Un solo voto negativo republicano significaría que la nominación no avanza.

La pareja ha expresado dudas a la hora de apoyar a Blanche por preocupaciones sobre el acuerdo de Trump con el Servicio de Impuestos Internos con respecto a la filtración de sus declaraciones de impuestos.

En respuesta a la publicación de Trump, Cornyn dijo en X que el presidente “se equivoca si cree que las preocupaciones sobre las disposiciones de su acuerdo de demanda fiscal se limitan a mí y al senador Tillis”.

Tillis criticó la propuesta de Trump como “una postura tan políticamente sorda como la que he visto en esta administración”.

Argumentó que la medida les daría a los periodistas y demócratas “oro para extraer de aquí a las elecciones”. El senador de Carolina del Norte también dijo que Trump podría “tirar los dados” en el proceso de confirmación del Senado una vez que él y Cornyn dejen sus cargos, pero agregó: “todo depende de él”.

A menos de 100 días de las elecciones intermedias, no está claro si los republicanos seguirán controlando el Senado en enero. Si los demócratas pierden el control del Senado, podrían bloquear la nominación de Blanche.

“En lo que estoy concentrado es en lo principal, y lo principal es que el fondo 1776 debe desaparecer, o colgarán este yugo alrededor del cuello de nuestros candidatos, y con razón”, dijo Tillis.

“Creo que la única conclusión lógica que puedo sacar de este revés es que, de hecho, hay alguien que quiere habilitarlo en el momento adecuado”, añadió. “Eso es inaceptable”.

Como parte del acuerdo de la demanda del IRS, el Departamento de Justicia creó un fondo “antiarmamentismo” de 1.776 dólares. El Departamento de Justicia dio marcha atrás tras las críticas bipartidistas, pero Cornyn y Tillis están presionando para que el Departamento de Justicia formalice el compromiso verbal por escrito.

Los legisladores también piden que el Departamento de Justicia reduzca parte del acuerdo que proporcionó a Trump, a sus familiares y a las empresas protecciones contra las auditorías del IRS.

Tillis dijo a los periodistas el jueves que creía que Blanche estaba “tratando de cumplir el compromiso que hizo en la audiencia”, pero que alguien estaba “en el camino”.

“Todd Blanche está negociando de buena fe, pero está claro que la aprobación para lograrlo está por encima de su nivel salarial, y sólo necesitamos llegar a ese nivel salarial”, dijo Tillis. â€”No creo que sea el presidente. Tengo que llegar a los chicos de finanzas”.

Cornyn expresó una opinión similar y dijo a los periodistas que creía que “si esto fuera solo entre Todd Blanche y yo, lo habríamos resuelto”.

“Pero aparentemente está recibiendo cierta oposición de los altos mandos de la Casa Blanca”, dijo. “No sé quién, pero esto no tiene por qué ser tan difícil”.

Cornyn dijo que el Departamento de Justicia se mostraba reacio a cambiar los documentos formales del acuerdo, por lo que su equipo propuso en su lugar “algún documento adicional” que comprometería a Blanche a su testimonio jurado ante el Comité Judicial.

Si el Departamento de Justicia estuviera de acuerdo, Cornyn dijo que sus preocupaciones quedarían satisfechas. Durante su testimonio ante el Congreso, Blanche testificó que el fondo de armamento “está muerto”, que las protecciones de auditoría no se extienden más allá de las partes de la demanda y que el acuerdo “no cubre ninguna entidad gubernamental excepto el IRS”.

Dentro de la Casa Blanca, un alto funcionario de la administración dijo que personas familiarizadas con las conversaciones que involucraban a Cornyn acusaron al senador de cambiar las reglas del juego, cancelar reuniones y negarse a comunicarse con el departamento.

Cornyn perdió sus elecciones primarias ante el fiscal general de Texas, Ken Paxton, respaldado por Trump, y Tillis, quien se ha enfrentado repetidamente con Trump, se jubilará al final de su mandato.

Trump se atribuyó el mérito de que ambos dejaran el cargo al final de sus mandatos y dijo en su publicación que sus “carreras políticas terminaron por mi acción”.