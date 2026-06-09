Cierre: Enorme perímetro para rodear el Madison Square Garden mientras Trump va a las Finales de la NBA.

Con el presidente Donald Trump asistiendo al Juego 3 de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs el lunes por la noche, la Policía de Nueva York y el Servicio Secreto dicen que están poniendo el Madison Square Garden en “bloqueo”.

Trump fue visto dentro de su palco en el Madison Square Garden el lunes por la noche antes del tan esperado juego.

Su nieta, Kai Trump, y el Enviado Especial de Medio Oriente Steve Witkoff, el Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca Dan Scavino, el administrador de la EPA Lee Zeldin, el Secretario de Transporte Sean Duffy y Jared Kushner estuvieron entre los presentes.

Durante una conferencia de prensa el lunes por la mañana, la Comisionada de la NYPD Jessica Tisch dijo que los agentes de policía establecerán un perímetro de seguridad de una a dos cuadras alrededor del arena de Manhattan, cancelando una fiesta de aficionados que estaba programada para ocurrir afuera del lugar.

“Creo que los neoyorquinos están acostumbrados a que los presidentes vengan a la ciudad y entienden que generalmente significa el bloqueo de áreas, y eso es lo que verán esta noche en el Garden”, dijo Tisch.

Comenzando a las 4 p.m. hora del este, cuatro horas y media antes del inicio del juego, la policía comenzará a bloquear calles y avenidas alrededor del Madison Square Garden, creando una zona de congelación de seguridad, según Tisch.

“Nadie podrá entrar en el área asegurada a menos que tengan un boleto para el juego, un boleto de tren, vayan a un negocio dentro del área, tengan credenciales o tengan alguna otra razón autorizada para estar allí”, dijo.

Tisch dijo que nadie podrá ingresar al área asegurada con una mochila a menos que vayan a la cercana Penn Station a tomar un tren.

Matt McCool, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de EE. UU. en Nueva York, aconsejó a los fanáticos con boletos que lleguen al Garden dos horas antes de la hora del juego para asegurarse de atravesar las “múltiples capas” de seguridad, incluidos los magnetómetros, a tiempo para el inicio del juego a las 8:30 p.m. hora del este.

En coordinación con el Servicio Secreto, Tisch dijo que se tomó la decisión de cancelar la fiesta de observación de aficionados del lunes por la noche afuera del Madison Square Garden debido a la asistencia de Trump al juego.

Pero Tisch dijo que hay otras fiestas de observación programadas para el lunes por la noche, incluida una organizada por el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani en Bryant Park, aproximadamente a una milla al este del Garden.

Mamdani dijo la semana pasada que también planea estar en el Garden para el Juego 3.

Tisch dijo que la fiesta de observación fuera del Garden se reanudará para el Juego 4 el miércoles por la noche.

Riesgo elevado para actores maliciosos

El regreso de las Finales de la NBA a Nueva York viene con un “riesgo elevado de atención por parte de actores maliciosos de todo el espectro ideológico”, según una evaluación del Departamento de Policía de Nueva York obtenida por ABC News.

Esos actores maliciosos “pueden usar eventos deportivos de alto perfil como una oportunidad atractiva para la violencia o la interrupción dirigida”, dijo el documento.

Los Knicks se preparan para albergar sus primeras Finales de la NBA en 27 años el lunes por la noche.

Los Knicks lideran la serie dos juegos a cero sobre los San Antonio Spurs en la búsqueda de Nueva York por ganar su primer campeonato de la NBA desde 1973.

Comisionado emite advertencia

Miles de fanáticos de los Knicks se reunieron afuera del Madison Square Garden el viernes por la noche para ver el Juego 2 de las Finales de la NBA, que se jugó en San Antonio.

Pero las celebraciones después de la victoria de los Knicks llevaron a múltiples arrestos y a un oficial de policía herido, según la NYPD.

La NYPD dijo que la multitud se volvió cada vez más desordenada a lo largo de la noche. Los oficiales realizaron un arresto por asalto y por individuos que trepaban a postes de luz antes de que terminara el juego.

Después de la victoria de los Knicks, la policía dijo que múltiples personas se negaron a salir del área, bloquearon el tráfico a lo largo de las Séptima y Octava Avenidas desde la Calle 31 Oeste hasta la Calle 35 Oeste, y se subieron a carros de vendedores de alimentos, postes de luz y entradas al metro.

Según la policía, una persona saltó por encima de una barrera hacia un área restringida. Cuando un oficial intentó sacar al individuo, la persona supuestamente golpeó al oficial en la cara varias veces, causando laceraciones que requirieron tratamiento médico. El oficial fue tratado y dado de alta posteriormente.

La Comisionada de la NYPD Tisch ha advertido a los fanáticos que se comporten mejor para los juegos de esta semana en Nueva York.