El presidente de Argentina condena a los críticos del Mundial por el trato dado a Lionel Messi y compañía – AOL

La campaña de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026 resultó ser una de las más controvertidas en la historia del país.

El equipo de Lionel Messi llegó a la final, pero sufrió una derrota por 1-0 en la prórroga ante España, sin llegar a convertirse en apenas el tercer país en ganar Copas Mundiales consecutivas.

Varios aspectos de la racha de Argentina frustraron a los fanáticos rivales, incluidas las estrechas victorias del equipo, el estilo de juego agresivo y el feo altercado posterior al partido que siguió a la victoria de España en la final en tiempo extra.

Muchos también acusaron a la FIFA y sus funcionarios de favorecer a Messi y Argentina al tomar decisiones que beneficiaban a la selección sudamericana.

No fueron sólo los fanáticos quienes expresaron preocupaciones. Egipto también presentó una denuncia exigiendo una investigación oficial sobre las decisiones arbitrales durante su controvertida derrota por 3-2 en octavos de final ante Argentina.

En medio de la polémica, algunos aficionados lanzaron la petición “Argentina Fuera”, que reunió más de 23 millones de firmas de personas de 170 países y pidió que la selección argentina reciba una suspensión permanente de futuras Copas del Mundo.

Ahora, el presidente argentino, Javier Milei, ha roto su silencio sobre la controversia con una serie de publicaciones en Instagram, dejando en claro su posición.

Presidente argentino critica a sus críticos

Respaldando a su país mientras apuntaba a los críticos, Milei primero compartió una publicación que decía:

“¿Tienes enemigos? Quiere decir que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a Argentina”.

Siguió con otro mensaje que decía:

“El problema de Argentina es que llamamos la atención, no pasamos desapercibidos, la gente nos tiene envidia y somos buenos en casi todo”.

Las críticas en torno a la campaña de Argentina en la Copa Mundial parecen haber fortalecido el sentido de unidad entre muchos argentinos.

Milei también compartió una imagen generada por IA de sí mismo abriendo su traje para revelar una camiseta de Argentina, acompañada por la leyenda: “¡Viva Argentina, maldita sea!”.

La respuesta de Milei se produjo luego de que la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, también interviniera en la polémica con un contundente mensaje en las redes sociales.

Roccuzzo compartió una publicación criticando a los detractores de Argentina.

â€œOrgulloso de ser argentino. Argentina es exactamente como una familia; Podemos estar en desacuerdo y pelearnos entre nosotros, pero si alguien de afuera viene y nos insulta, le arrancaremos el hígado”, decía su historia en Instagram.

Esta historia fue publicada originalmente por Deportes Athlon el 25 de julio de 2026, donde apareció por primera vez en el Fútbol sección. Agregue Athlon Sports como Fuente preferida haciendo clic aquí.