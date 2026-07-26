El comisionado de la WNBA promete tomar medidas enérgicas contra el ‘racismo y la misoginia’ y esquiva grandes preguntas en la conferencia de prensa del Juego de Estrellas

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La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, dedicó la primera parte seria de su conferencia de prensa en el Juego de Estrellas de la liga a abordar el “acoso” contra las jugadoras.

Dijo que la liga implementará “próximos pasos” para abordar “todos los aspectos” de la experiencia del jugador dentro, fuera de la cancha y en línea”.

“El racismo, la misoginia, la homofobia, el acoso y las amenazas dirigidas a nuestros jugadores no tienen lugar en el deporte ni en ningún otro lugar”, dijo Engelbert, añadiendo que los problemas se han intensificado en las últimas semanas pero también han estado presentes desde “el momento en que entré por la puerta”.

“Hay más trabajo por hacer y debemos asegurarnos de hacerlo”.

CAITLIN CLARK HACE HISTORIA DE LA WNBA CON UN JUEGO QUE ROMPE RÉCORD DESPUÉS DE SEMANAS DE CONTROVERSIA

Muchos fanáticos de la WNBA han expresado su preocupación por presuntos ataques con carga racial contra el fenómeno Caitlin Clark en las últimas semanas después de que la estrella de Phoenix Mercury, Alyssa Thomas, la golpeara en la garganta durante un juego el 24 de junio.

Otros fanáticos han expresado su preocupación por los comentarios y amenazas con carga racial en línea dirigidos a Thomas y otros jugadores, incluido el jugador de las Aces, Chelsea Gray, quien fue blanco de un presunto insulto racial en un mensaje directo de Instagram a principios de este mes.

Los críticos han sugerido que Engelbert sea despedida por su manejo de las controversias de la liga esta temporada y en los últimos años. Se le preguntó a Engelbert si espera ser comisionada al inicio de la temporada 2027. Ella no respondió ni si ni no.

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“Me siento muy bendecida de estar al frente de esta liga durante este increíble período de hipercrecimiento… Continuaré haciendo mi trabajo, ejecutaré la estrategia porque ha estado funcionando”, dijo.

Cuando se le preguntó cómo abordará la liga la seguridad de los jugadores, Engelbert lanzó una perorata sobre los “guerreros del teclado”.

“Alguien me dio este término, ‘guerreros del teclado’. Son muy, muy inflexibles en hacer llegar sus mensajes a nuestros jugadores, ya sea a través de mensajes directos o por otros medios. Así que, de nuevo, vamos a intentar atacarlo y nos comunicaremos mucho más con los jugadores al respecto”, dijo.

Engelbert abordó la pregunta de si la WNBA hará que las investigaciones, multas y suspensiones sean más transparentes, pero tampoco dio una respuesta clara al respecto, repitiendo con frecuencia la frase: “Tenemos procesos”.

A Engelbert no se le hicieron preguntas sobre una columna reciente de USA Today que criticaba a Clark por su manejo del contacto duro y las decisiones cuestionables de los árbitros mientras invocaba el asesinato de Emmett Till.

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Tampoco se le hicieron otras preguntas específicamente sobre Clark, el puñetazo de Thomas en la garganta de Clark o una carta reciente enviada a la liga por 11 legisladores republicanos que presionaban por una mayor responsabilidad con respecto al tratamiento físico contra Clark.

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Al comisionado tampoco se le preguntó sobre la presunta cancelación de una entrevista en “The Dan Patrick Show” a principios de julio.

Engelbert anunció durante su conferencia de prensa que la WNBA implementará un centro de repetición completo a partir de 2027.