Kane defiende a Inglaterra de la crítica por depender demasiado

Harry Kane no está de acuerdo con los comentarios que afirman que Inglaterra depende demasiado del delantero de cara al Mundial.

La campaña de la Copa del Mundo de Inglaterra comienza el 17 de junio contra Croacia, con los Tres Leones buscando poner fin a su espera de 60 años por el trofeo.

Kane entra en el torneo en una forma excepcional, habiendo marcado 61 goles para el Bayern de Múnich esta temporada (sin incluir el Mundial de Clubes) y anotando 11 goles en igual cantidad de partidos para Inglaterra.

Tras marcar contra Nueva Zelanda en su último partido de preparación, Kane ha marcado ahora contra 35 países diferentes, lo que son siete más que el jugador con el siguiente mayor número de equipos contra los que ha anotado (Wayne Rooney – 28).

Su cifra podría aumentar a 36 cuando los Tres Leones se enfrenten a Costa Rica el miércoles en su último partido de preparación, y muchos respaldarían al talismán para lograrlo.

Kane ha marcado en el 62% de los partidos de Inglaterra bajo el mando de Thomas Tuchel (8/13); de aquellos con al menos dos partidos al mando de los Tres Leones, este es el porcentaje más alto de los partidos de un entrenador en los que un jugador ha marcado.

Sin embargo, el jugador de 32 años cree que simplemente es su responsabilidad marcar como delantero.

“Cualquier delantero de élite en el equipo, se va a depender de ellos,” dijo Kane a ITV Sport.

Preparativos finales #ThreeLions | @EASPORTSFC pic.twitter.com/VwCinTn9G0 â€” England (@England) 9 de junio de 2026

“Erling [Haaland] con Noruega, [Kylian] Mbappé con Francia, cuando tienes un goleador principal en tu equipo, se espera que marques.

“Eso no es algo malo. Tenemos goles en otras áreas del equipo, también tenemos grandes ganadores en el equipo, la mayoría de la gente ha tenido temporadas exitosas en términos de ganar trofeos y eso es un factor importante.

“Algunos pueden decir que es una dependencia de mí, pero esa es una responsabilidad que he tenido durante toda mi carrera.”