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White de UFC aclara las cosas: Strickland no está excluido del evento de la Casa Blanca

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Martina López
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    Brett Okamoto9 de junio de 2026, 09:40 p. m., hora del Este

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      Brett Okamoto ha informado sobre artes marciales mixtas y boxeo en ESPN desde 2010. Ha cubierto todos los eventos más importantes de los deportes de combate durante ese tiempo, incluidas entrevistas en profundidad y artículos con nombres como Dana White, Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Nate Diaz, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao y Georges St-Pierre. También fue productor de la película 30 por 30: “Chuck and Tito”, que analiza las carreras y la rivalidad de Chuck Liddell y Tito Ortiz. Vive en Las Vegas y en su tiempo libre es un ávido golfista por debajo del promedio.

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WASHINGTON, DC — El CEO de UFC, Dana White, se burló de la afirmación de que la promoción ha prohibido al campeón de peso mediano Sean Strickland, o a cualquier otra persona, asistir al UFC Freedom 250 del domingo en la Casa Blanca, explicando que simplemente hay una cantidad muy limitada de espacio en el evento, que se llevará a cabo en el Jardín Sur.

Strickland, un franco veterano de 10 años en UFC, afirmó la semana pasada que había sido incluido en la lista negra del evento debido a los comentarios recientes que hizo sobre Israel y los archivos de Epstein. White, hablando con miembros de los medios el martes, aclaró las cosas sobre la afirmación y dijo que “literalmente nadie ha sido prohibido”.

“Por supuesto que Sean Strickland no está prohibido”, dijo White. “Sean Strickland está excluido de la humanidad. No lo queremos cerca de ningún ser humano en ninguna parte. Aparece en Power Slap y comienza peleas. Dejó muy claro que no quería ser parte de este evento, y ahora aparentemente está prohibido: nadie está prohibido. La música de nadie está prohibida, ningún miembro de los medios ha sido prohibido”.

White también pareció abordar los informes de que los medios acreditados de la Casa Blanca también fueron restringidos el domingo.

“Hay 1.000 miembros de los medios de comunicación en la Casa Blanca”, dijo White. “No podemos permitir que 1.000 miembros de los medios se presenten simplemente en este evento. Sólo hay 4.300 entradas”.

Según White, todo el evento fue idea del presidente Donald Trump. El evento tendrá lugar el domingo 80 cumpleaños de Trump, pero ha sido promovido como una celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

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