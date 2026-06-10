Pasajero en tren a Londres dado primera multa por acoso bajo nueva ley

Un pasajero de tren se ha convertido en la primera persona en ser condenada bajo una nueva ley de acoso después de una acusación presentada por la Policía del Transporte Británica (BTP). David Stroud, de 44 años, agarró el pelo de una mujer y le preguntó “¿puedo besarte?” en un viaje en tren a Londres el 3 de abril, dos días después de que la nueva legislación entrara en vigor, prohibiendo el acoso motivado por el sexo de una persona.

El nuevo delito, bajo la sección 4B de la Ley del Orden Público de 1986, abarca el acoso intencional dirigido a alguien debido a su sexo, incluyendo casos donde los perpetradores se enfocan en mujeres y niñas en lugares públicos, como calles, parques y transporte público.

Stroud, quien admitió que acosó a la mujer por su género, “se mantenía constantemente cerca de la mujer” y se acercaba más, diciéndole “eres mágica” y agarrando su pelo, lo cual la víctima “percibió como algo sexual”, se escuchó previamente en el juzgado de magistrados de Highbury Corner.

Fue arrestado en la estación London Bridge después del incidente en un tren desde Hastings, East Sussex, y mientras estaba bajo custodia, dijo: “Es solo broma, nos estábamos bromeando juntos, ¿sabes a lo que me refiero?”.

Stroud, de Dartford en Kent, estaba en libertad bajo fianza después de admitir una campaña de acoso separada de 22 meses cuando acosó a la víctima en un tren. El martes le dieron una orden de la comunidad.

El superintendente detective Sam Painter de la BTP dijo a la Press Association: “Reconocemos que este delito, en términos de su alcance y naturaleza, ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo”.

Hasta el lunes, 26 hombres habían sido arrestados por el delito en toda la red de la BTP desde que entró en vigor el 1 de abril.

Los infractores pueden enfrentar hasta dos años de prisión bajo la nueva ley, que Painter describió como que “reconoce la gravedad del delito” y el impacto que tiene en mujeres y niñas.

Olivia Rose, la fiscal principal del Servicio de Fiscalía de la Corona sobre acoso y fiscal principal adjunta, dijo que el nuevo delito “cubre el espacio entre cuando la conducta es grave pero quizás no alcanza el umbral para un asalto sexual.

“Esto lo aborda, porque de lo contrario podríamos encontrar casos que podrían caer en ese espacio”.

Stroud había admitido previamente una campaña de acoso separada, escuchó el tribunal. Acosó a la hija adulta de su ex pareja, yendo regularmente a su casa y enviándole regalos no deseados y más de 200 correos electrónicos.

Fue condenado por ambos delitos juntos y recibió una orden de la comunidad de 12 meses y se le ordenó completar 15 días de actividad de rehabilitación.

El ex técnico de una empresa de agua recibió la orden de llevar a cabo 150 horas de trabajo no remunerado y de llevar un dispositivo de monitoreo de abstinencia de alcohol durante 90 días.

El juez Jackson también emitió una orden de restricción de cinco años en su contra para la víctima de acoso y ordenó al acusado pagar £ 85 en costos judiciales y un recargo de £ 114.

Hablando con los reporteros fuera del tribunal, Stroud dijo: “La ley cambia y es lo que es. Tuve la mala suerte de ser la primera persona en ese momento”.

Dijo que la declaración de impacto de la víctima lo hizo parecer “un monstruo”.

“No era un monstruo. Tuvimos una conversación amistosa sobre su cabello iridiscente”.

Agregó: “Me di cuenta de que había cruzado la línea. Y me fui por mi propia voluntad porque pensé, bien, ahora es hora de irme”.

Amelia Whitworth, jefa de política, campañas y juventud en la organización benéfica Plan International UK, dijo: “Pasamos años haciendo campaña incansablemente junto a activistas jóvenes dedicados por esta ley. La primera condena es un signo alentador de que se está implementando y ayudando a proporcionar algo de justicia para las víctimas.

“Esto ayudará en cierta medida a que aquellos afectados se sientan seguros al presentarse y poder acceder a apoyo”.