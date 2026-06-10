¡Se acabó, Marcus! El sueño del Barcelona de Rashford muere con el delantero listo para regresar no deseado al Manchester United

El sueño de Marcus Rashford de quedarse en Barcelona ha terminado, según la prensa española. El internacional inglés, que está con la selección Three Lions preparándose para el inicio de su campaña en la Copa del Mundo el 17 de junio, regresará al Manchester United después del torneo y tendrá la opción de seguir en Old Trafford bajo Michael Carrick o buscar otro destino. Rashford se unió al Barça en préstamo por una temporada el verano pasado, con el club de La Liga teniendo la opción de convertirlo en un acuerdo permanente por una tarifa de 30 millones de euros, una cláusula que sigue siendo válida hasta el 15 de junio. Impresionó con 14 goles y 11 asistencias en 49 partidos en todas las competiciones, ayudando al equipo de Hansi Flick a retener el título de liga.

Sin embargo, el movimiento de 70 millones de euros de Barça por su compañero de equipo internacional Anthony Gordon, quien juega en la misma posición de extremo izquierdo/delantero centro, confirmó que el Blaugrana estaba buscando alternativas y, aunque un acuerdo por Rashford seguía abierto en ese momento, Marca afirma que la puerta ahora está cerrada para el jugador de 28 años.

La noticia será un duro golpe para el graduado de la academia del United, que esperaba extender su estancia en España. La preferencia por Gordon, que fue en su mayoría decepcionante en una temporada de lucha para el Newcastle la temporada pasada, ha sido sorprendente, pero Marca sugiere que la mayor ética de trabajo y la diligencia defensiva del jugador son las razones detrás del pensamiento de Flick. Gordon también es más joven, tiene 25 años, y un salario más bajo.

Esto deja a Rashford en una situación difícil, ya que parece que su carrera en el United ha terminado después de una relación complicada con el predecesor de Carrick, Ruben Amorim, mientras que hay pocos clubes que podrían igualar su salario. El Bayern de Múnich, que también estuvo vinculado a Gordon, ha sido mencionado de manera informal, al igual que el Aston Villa, para quien Rashford jugó cedido antes de mudarse a Barcelona.

Mientras tanto, el Barça continúa priorizando otros objetivos ofensivos, aunque podrían quedarse sin poder hacer un movimiento por Julián Álvarez. El Real Madrid vio una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino desestimada anoche, con el Atlético de Madrid respondiendo con una serie de burlas hacia sus vecinos.