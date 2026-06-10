WH Smith recaudará £ 100 millones mientras advierte sobre ganancias debido a la guerra en Irán.

WH Smith ha emitido una advertencia de beneficios después de que el número de compradores en sus tiendas en los aeropuertos de EE. UU. cayera como resultado de la guerra en el Medio Oriente. El minorista, que opera 1,200 puntos de venta en todo el mundo en aeropuertos, estaciones de tren y hospitales, también anunció planes para recaudar alrededor de £100 millones para fortalecer su balance, pagar deudas, invertir en tecnología y cerrar tiendas no rentables después de “un descenso en las condiciones comerciales”.

WH Smith, que ya ha experimentado una caída en los ingresos en su operación de aeropuertos del Reino Unido debido al conflicto en el Medio Oriente, dijo que América del Norte también se había visto afectada, con una disminución del 2% en los ingresos de sus operaciones en aeropuertos en el período de siete semanas hasta el 6 de junio.

Como resultado, la compañía dijo que esperaba beneficios antes de impuestos de entre £75 millones y £90 millones este año, por debajo de la guía anterior de entre £90 millones y £105 millones.

“Las expectativas de la dirección para el ejercicio completo reflejan la disminución observada y prevista en el número de pasajeros y la debilitación de la demanda del consumidor en todas las divisiones, así como una reducción en el marketing de marca, un aumento en la actividad promocional y vientos en contra de la inflación en todo el grupo,” dijo la empresa. “El grupo no espera una mejora a corto plazo en la confianza del consumidor y asume que se pueden mantener los suministros de combustible de avión”.

En el Reino Unido, WH Smith dijo que los ingresos en sus tiendas de aeropuertos se mantuvieron planos en comparación con el año anterior en el período de siete semanas hasta el 6 de junio. En su negocio en su totalidad, los ingresos aumentaron un 1% interanual en el periodo.

El objetivo es recaudar £100 millones emitiendo aproximadamente 26 millones de nuevas acciones en la compañía. Las acciones de WH Smith cayeron un 16% en las primeras operaciones del miércoles, a 413p, el nivel más bajo desde 2010.

La compañía también registrará un cargo por deterioro no efectivo de £150 millones este año después de una revisión de su negocio y planes para cerrar algunas tiendas en Europa y en complejos turísticos en América del Norte.

El presidente ejecutivo de WH Smith, Leo Quinn, dijo que la compañía estaba iniciando un programa de “autoayuda” para fortalecer las operaciones del grupo.

“Ahora estamos tomando medidas para vender, salir o renegociar situaciones con pérdidas o bajos retornos y, cuando sea apropiado, estamos reemplazando operaciones directas con franquicias en mercados de escala insuficiente,” dijo. “Mientras hacemos un progreso significativo en estas áreas, debemos continuar invirtiendo en nuestro negocio principal para impulsar una mayor productividad. No hay duda de que la actual incertidumbre económica y su efecto en el apetito del consumidor por el gasto ha creado vientos en contra”.

WH Smith, cuyo precio de las acciones ha caído más del 60% en el último año, también enfrenta las repercusiones de un escándalo contable en su filial de América del Norte, en el que se sobrestimaron los beneficios en hasta £50 millones.

El martes, el organismo regulador contable del Reino Unido, el Financial Reporting Council, dijo que estaba investigando la auditoría de PwC de los estados financieros de WH Smith para el año hasta el 31 de agosto de 2024.

El escándalo, que resultó en la renuncia de su director ejecutivo, Carl Cowling, y llevó a una caída de £600 millones en el valor de mercado de WH Smith, también está siendo investigado por el regulador de la ciudad, la Autoridad de Conducta Financiera.

Richard Hunter, jefe de mercados en Interactive Investor, dijo: “Las cosas van de mal en peor en WH Smith y esta declaración no es más que un ejercicio de arrojar la toalla.

“La ampliación de capital llega en un momento que pondrá a prueba severamente la paciencia y lealtad de los inversores hacia la causa. De hecho, una mayor inversión en WH Smith requerirá algo de fe.

“Si el anterior ‘annus horribilis’ del grupo – donde una previsión de beneficios exagerada llevó a una fuerte caída en el precio de las acciones, y con el director ejecutivo lamentablemente tirando la toalla – parecía incómoda, los asuntos han dado un giro en lo que podría ser un tiempo existencial para la compañía”.

El año pasado, WH Smith vendió sus 480 tiendas de la calle principal al propietario de Hobbycraft, Modella Capital, pero mantuvo sus tiendas de viaje. Esas tiendas de la calle principal ahora se rebrandaron como TGJones.