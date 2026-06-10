El equipo WRT llega a Le Mans en pleno apogeo

Originario de La Reid, el director del equipo, Vincent Vosse, insiste: a pesar de los resultados, no es posible ningún cambio de filosofía.

“El buen comienzo de temporada no cambia absolutamente nada en la forma en que abordamos las 24 Horas de Le Mans. La determinación, el trabajo duro y la humildad siguen siendo los mismos »dice. Pero el jefe del WRT reconoce un cambio de estatus. “Llegar a lo más alto del campeonato y con una primera victoria en Hypercar nos coloca en una situación diferente. Una primera victoria quita la presión, pero crea una nueva: la de confirmar. TIENE”

Un equipo que entra en una nueva dimensión

Con el BMW M Hybrid V8, WRT ha alcanzado un hito. El aumento del rendimiento, la confiabilidad mejorada y los resultados consistentes ahora colocan al equipo en el grupo de los serios contendientes. Spa marcó un punto de inflexión, pero Le Mans sigue siendo un mundo aparte: una carrera donde la velocidad no es suficiente sin dominio y constancia.

Le Mans, juez de paz

Confiados pero lúcidos, los hombres de WRT saben que nada es seguro en 24 horas. â€œNos preparamos bien, todo saliÃ³ segÃºn lo planeado. Si todo va bien, podemos conseguir un buen resultado. Pero Le Mans sigue siendo Le Mans »recuerda Vincent Vosse.

Cuatro coches para apuntar alto

El BMW M Team WRT presentará cuatro coches al inicio del legendario evento: dos en Hypercar y dos en LMGT3. El puesto 20 estará a cargo de Robin Frijns, René Rast y Sheldon van der Linde, un trío ya acostumbrado a jugar en primera línea. El número 15 reunirá a Kevin Magnussen, Raffaele Marciello y Dries Vanthoor, con la clara ambición de aspirar a lo más alto.

En LMGT3, el No. 69 será conducido por Dan Harper, Anthony McIntosh y Parker Thompson, en un auto que ya ganó esta temporada.

El número 32 reunirá a Augusto Farfus, Sean Gelael y Darren Leung, un corte al rape para garantizar la regularidad a lo largo de la duración.

Objetivo Sarthe

Entre la confirmación y la ambición, el BMW M Team WRT se acerca a las 24 Horas de Le Mans con un nuevo estatus… pero con una filosofía inalterada: permanecer sólido para existir hasta el final.