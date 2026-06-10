Terry: Espero que Liverpool se arrepienta de no haber nombrado a Alonso

John Terry espera que la decisión de Liverpool de no reemplazar a Arne Slot con Xabi Alonso les salga caro. Alonso se unirá oficialmente a Chelsea en julio después de firmar un contrato de cuatro años tras ser despedido por el Real Madrid en enero. El ex entrenador del Bayer Leverkusen estuvo vinculado a un regreso a Anfield cuando se confirmó la salida de Jürgen Klopp de Liverpool, pero se quedó en Alemania hasta unirse a Madrid en 2025. Slot ganó la Premier League en su primera campaña en 2024-25, pero después de terminar quinto en 2025-26 tras una temporada de fichajes importantes, fue despedido a finales del mes pasado. El nombre de Alonso había estado continuamente vinculado a un regreso a Liverpool, donde pasó cinco años como jugador, durante la segunda campaña de Slot, pero Chelsea se adelantó antes del despido de Slot. Andoni Iraola es el nuevo hombre al mando en Liverpool tras tres años exitosos en Bournemouth, y Terry desea que esa decisión les cause arrepentimiento. “No creo que tenga dificultades. Creo que llegará al edificio el primer día y tendrá respeto como jugador y como entrenador”, dijo Terry en un evento virtual organizado por SuperSport. “Para lograr lo que ha hecho en una carrera tan corta como entrenador [se lo ha ganado]. Esa rivalidad entre Liverpool y Chelsea siempre estará presente. Espero que Liverpool se arrepienta de no contratarlo, porque eso significaría que Chelsea ha tenido éxito, así que espero que ese sea el caso. Esta es una firma positiva. Estoy seguro de que recibirá una gran respuesta el primer día de la temporada. Naturalmente, como todos los entrenadores o ex jugadores, será juzgado por sus resultados, pero me encanta el hecho de que esté en el edificio.” Alonso llega a Stamford Bridge con un impresionante currículum a pesar de su despido por Madrid. Ganó la Bundesliga y la DFB-Pokal en 2023-24, con su equipo del Leverkusen permaneciendo invicto toda la temporada hasta que perdieron contra el Atalanta en la final de la Europa League. El español era visto como el entrenador a largo plazo del Madrid, pero incluso después de ganar 23 de 34 partidos, Alonso fue relevado de sus funciones a principios de 2026. Terry cree que el éxito de Alonso como jugador tanto en clubes como en la selección ha influido en su carrera como entrenador. “Si fuera un jugador que llega a Chelsea y me siento con Alonso; veo la diferencia entre sentarme con él o con Rafa [Benítez]. Sé con quién me gustaría firmar”, agregó Terry. “Me gustaría firmar con Xabi y me gustaría venir a jugar para él porque es un gran hombre; es un gran técnico y fue un jugador de primer nivel. Estos entrenadores, estás viendo a Frank Lampard haciendo bien en el juego y a él, están en una sintonía tan buena con los jugadores. Creo que es perfecto porque pueden aprovechar lo que estaban haciendo cuando jugaban y lo que les gustaba y esas cosas. Así que creo que será una ficha muy positiva y estoy encantado de tenerlo en el edificio.”