Garaje independiente destruido en incendio de La Plata; daños estimados en 70.000 dólares

Un garaje independiente fue destruido por un incendio el viernes por la noche en La Plata, causando daños estimados en 70.000 dólares.

El viernes 24 de julio de 2026, aproximadamente a las 8:45 p. m., los bomberos acudieron a 10480 La Plata Road por un incendio estructural reportado.

Los bomberos llegaron y encontraron un garaje independiente de 40 por 30 pies completamente envuelto en llamas y ya colapsado. Los equipos establecieron una operación defensiva y desplegaron cuatro mangueras para contener y extinguir el incendio mientras protegían una residencia cercana.

El incendio fue controlado en aproximadamente 45 minutos y se limitó al garaje, sin extenderse a la vivienda.

Según la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado, los ocupantes descubrieron el incendio después de oler humo y notar un brillo de las llamas afuera de su casa.

Un total de 54 bomberos respondieron al incendio de una alarma. El Departamento de Bomberos Voluntarios de La Plata sirvió como el departamento de respuesta principal, con el Motor 11, el Camión 1 y el Jefe 1A respondiendo con nueve voluntarios.

Los equipos permanecieron en el lugar durante aproximadamente tres horas completando las operaciones de extinción y revisión.

Ningún civil ni personal de emergencia resultó herido y ningún residente fue desplazado.

Los daños se estimaron en 50.000 dólares a la estructura y 20.000 dólares a su contenido. El garaje no tenía alarmas de humo, sistema de alarma contra incendios ni rociadores.

Los investigadores determinaron que el incendio se originó dentro del garaje. La causa sigue bajo investigación.

Cualquier persona que tenga información sobre el incendio debe comunicarse con la Oficina Regional Sur del Jefe de Bomberos del Estado al 410-414-3615.

















Esta entrada se publicó el 25 de julio de 2026 a las 11:30 a. m. y está archivada en Todas las noticias, Charles News, Condado, Bomberos y Rescate, Más noticias, z 600X120 Top Ad Bottom, z 600X120 Top Ad Top. Puede seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del canal RSS 2.0.